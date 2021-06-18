وصفة سحرية لبشرة مشرقة على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:41 صباحاً - بشرة مشرقة على الدوام، أمر تحلم نساء كثيرات في تحقيقه، إلا أن عوامل كثيرة، طبيعية ووراثية، تحول دون ذلك، فيصبح الحفاظ على بشرة ندية خالية من الشوائب صعب المنال. لذلك، سنقدم لك خلطة طبيعية مذهلة، لبشرة مشرقة وصحية على الدوام.



مكونات الوصفة

سر الخلطة

- كوب من زبدة الشيا.

- ملعقتان من الزنجبيل المطحون.

- أربع ملاعق من زيت اللوز المر.

- ملعقتان من الفيتامين E.

- ملعقتان من القرفة.

- ملعقة من إكليل الجبل المطحون.

- نصف كوب من زيت جوز الهند.



طريقة تحضيرها وتطبيقها

قومي بخلط جميع المكونات المذكورة آنفاً في شكل جيد. من ثم، ضعيها في المايكروويف وسخنيها لمدة ثلاثين ثانية. بعدها، أعيدي تحريك المكونات مجدداً بشكل يدوي الى أن تمتزج مع بعضها البعض وتتماسك. عندها، ضعي هذا الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعدها، طبقي الخليط على بشرتك واتركيه الى أن تجف قليلاً. من ثم، اشطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ الى أن تزيلي كافة الرواسب عنه.

كرري تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعياً.



فوائدها على البشرة

ترطيب البشرة بعمق



تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية ذات تأثير فعال في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تصيب البشرة، كما وتساهم في ترطيب البشرة بعمق، إضافة الى أنها تساهم في تنظيف البشرة والقضاء على الكلف والنمش. وأخيراً، تعيد هذه الوصفة الى البشرة المرونة وتحافظ على شبابها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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