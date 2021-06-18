كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:41 صباحاً - درجات الباستيل من الألوان الرائجة في موسمي الربيع والصيف بشكل كبير، وتُعَدُّ من القطع المميزة في عالم الأزياء منذ فترة؛ لكونها تزيد مرتديتها بهجة وتألقاً، وتتناسب مع جميع الفتيات، ولأن الفتيات العربيات لا يتخلين عن ارتداء العبايات في مختلف مشاويرهن اليومية، فقد جمعنا لك عدة أفكار لعبايات الباستيل من مدونات الموضة، فاعتمدي التصاميم الأنسب لك.





عبايات خليجية بلون الباستيل:



عبايات شبابية من شوق محمد

شوق محمد بعباية باستيل بنفسجية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة الأزياء السعودية، شوق محمد، العبايات الخليجية في مختلف إطلالاتها اليومية؛ لما توفِّره من حشمة ولمسة عصرية أنيقة لمظهرها، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها تزينت بعباية البشت بلون الباستيل البنفسجي مطرزة بخطوط فضية في الأكمام، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ومجوهرات ذهبية، واختارت في الإطلالة الثانية عباية بلون الباستيل الزهري مصممة بأكمام منفوخة، وأكملتها بوشاح أبيض مزين بخطوط ملونة، مع حذاء من الجلد الأبيض وحقيبة بيضاء من علامة لويس فيتون مزينة بعدة ألوان للمسة مرحة.

تابعي المزيد: أفكار لتنسيق الكاش مايوه مع ملابس السباحة



عبايات بألوان الباستيل من تسنيم أبو سيدو

تسنيم ابو سيدو بعباية من الباستيل الزهري -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص المدونة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، على اختيار عباياتها بأحدث صيحات الموضة؛ لتمنحها لمسة أنثوية لافتة في كل إطلالة، ومن أحدث إطلالاتها ارتدَتْ عباية من الباستيل الزهري مع فستان أبيض وحذاء وحقيبة يوميَّيْن بدرجات اللون الأبيض، فيما أطلت في الخيار الثاني بعباية الباستيل الأخضر المصممة بخطوط ناعمة وأكمام واسعة، وأكملتها بفستان واكسسوارات اللون الأبيض مع حذاء مناسب للبحر وحقيبة من الجلد، وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباية الباستيل الزهري مع حذاء من الجلد الأبيض وحقيبة شفافة، وأكملت اللوك بأساور ذهبية ناعمة.

تابعي المزيد: موديلات عبايات عملية للمرأة



شهد الزهراني بعبايات بألوان الباستيل

شهد الزهراني بعباية الباستيل -الصورة من حسابها على الانستغرام





تختار الإعلامية السعودية ومؤثرة الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد الزهراني، أجمل تصاميم العبايات الأنثوية ذات التفاصيل الناعمة في إطلالاتها، ولفصل الصيف لجأت إلى عدة عبايات بألوان الباستيل، منها عباية سماوية مصممة بقَصَّة واسعة، وأكملتها بحجاب وحذاء بكعب بلون العباية مع مجوهرات من الذهب الأبيض، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية الباستيل البنفسجي المصممة بأكمام ضيقة ومطبعة باللونين الأبيض والأصفر، مع حجاب بدرجة داكنة لخيار يومي لافت، وتألقت في الإطلالة الثالثة بعباية زهرية مطرزة بخطوط مموجة باللون الأصفر لأناقة شبابية.



تابعي المزيد: فساتين محجبات يومية لإطلالات الصيف