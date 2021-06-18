«القوارير في مأزق».. 3 جرائم ضحيتها نساء «بلوجر وربة منزل وطبيبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقعت بعض الحوادث المؤسفة خلال الساعات الماضية والتي كان الجاني فيها يحمل صفة الذكورة في تحقيق شخصيته بدون التحلي بصفات الرجولة نظرًا لأن المجني عليهن نساء لا حول لهن ولا قوة.

«هن» ترصد لكم أبرز 3 جرائم حدثت خلال الساعات الماضية في حق سيدات.

قضية التحرش ببلوجر مشهورة في مطار القاهرة

في سابقة تعد الأولى من نوعها، حكم على المتهم المعروف إعلاميا بـ«متحرش المطار»، بعد 48 ساعة من واقعة تصويره لفتاة من الخلف، كأسرع محاكمة وحكم، إذ جرت معاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك بعد 24 ساعة من إحالته للمحاكمة، حيث عقدت الجلسة الأولى في القضية اليوم وأصدر فيها الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر البلوجر المجني عليها مقطع فيديو بثته على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت وهي تروي تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها، وذلك أثناء عودتها من السفر وأثناء انتظار استلامها لجواز السفر الخاص بها وحقائبها رفقة أصدقائها.

القصة الكاملة لمتحرش المطار.. حكم بحبسه 3 سنوات خلال 48 ساعة فقط

جزار السلام يعتدي على ربة منزل بالضرب

رصدت الأجهزة الأمنية انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لواقعة اعتداء رجل على امرأة بوحشية، وبالفحص تبين أن المجني عليها حررت من قبل محضر اعتداء بالضرب ضد المتهم في قسم شرطة النهضة، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة جديدة لتعدي المتهم على المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه والمجني عليها بسبب إيجار محل ملك زوجها، فيما قررت النيابة العامة، حجز جزار السلام «المتهم» على ذمة التحريات.

فيديو يوثق لحظة اعتداء الجزار على «سيدة السلام».. «جابها من شعرها»

مفاجأة في واقعة جزار السلام.. «عطار» واعتدى على ضحيته مرتين

موظف يدهس طبيبة في الشرقية بسبب لمسها مرآة سيارته

ألقت قوات الأمن، القبض على سائق متهم بمحاولة دهس طبيبة بمحافظة الشرقية.

وأكد مصدر أمني، أنّ حقيقة الواقعة تتمثل في تحرير الطبيبة «المشار إليها بمقطع الفيديو» في وقت سابق، محضرا يتضمن اتهامها لقائد السيارة - مرتكب الواقعة - باصطدامه بها، حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر.