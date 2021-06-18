يدير إحدى جامعات الإسكندرية.. من هو عبدالرحمن علاء زوج ابنة علا غانم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم الذي أقيم الليلة على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية.

وشارك الماكيير «سامح حنفي» مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة علا غانم أثناء خضوعها لجلسة ماكياج قبل ساعات من حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي الذي يقام اليوم الخميس 17 يونيو.

وتتواجد الفنانة علا غانم في مصر هذه الأيام بعد غياب 4 سنوات خارج البلاد بعدما قررت أن تقيم مع ابنتيها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر ظهورها اليوم هو الثاني بعد عودتها مصر حيث شارك مصفف الشعر الشاب «كريم الزناتي» مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «إنستجرام» قبل أيام ظهرت خلاله علا غانم وبدت عليها بعض التغيرات في الشكل والملامح والوزن.

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يشار إلى أن علا غانم اختارت الابتعاد عن الفن منذ 4 سنوات بينما كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال ونور، وكان انتشر مؤخرا فيديو لعلا غانم، فور نزولها إلى مصر مع مصمم شعرها، وهي تمزح معه وتقول إنها منذ 4 سنوات لم يتم تسريح شعرها.

ويرصد «هن» معلومات عن عبد الرحمن علاء زوج كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم والذي يقام زفافه اليوم بأحد الفنادق الكبري بمدينة الإسكندرية:ـ

- اسمه عبد الرحمن علاء رجب ويعمل في مجال الإدارة الأعمال منذ سنوات

-هو الابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب مالك أحد الأكاديميات بالإسكندرية بجانب بعض المدارس والجمعيات الخيرية

ـ يتولى مع أبيه الشؤون الإدارية للجامعة التي يمتلكها

ـ دائم الظهور مع كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم حيث رافقها حضور مناسبات اجتماعية.

ـ عبد الرحمن علاء هو حفيد رجل الأعمال الراحل محمد رجب.