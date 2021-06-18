طبيب: صدمة كهربائية واحدة كانت كافية لإنعاش إيركسن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال أحد الأطباء الذين كانوا متواجدين في الملعب بعد إنهيار كريستيان إيركسن، لاعب المنتخب الدنماركي لكرة القدم خلال مباراة فنلندا في يورو 2020 يوم السبت الماضي، إن اللاعب احتاج لصدمة كهربائية واحدة فقط لإنعاشه.

وقال ينز كلينفيلد طبيب الطوارئ في نسخة الخميس من الصحف التابعة لدار"فونكه" للنشر إنه بعد عدة دقائق من الإنعاش القلبي تم استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب على إيركسن (29 عاما) وتم إطلاق صدمة كهربائية واحدة.

وقال كلينفيلد :" فتح اللاعب عينيه بعدها بثلاثين ثانية وكان بإمكاني التحدث معه. كانت لحظة مؤثرة للغاية لأن معدل النجاح في مثل هذه الحالات الطارئة أقل بكثير من العمل اليومي".

وتعرض إيركسن لسكتة قلبية في وقت متأخر من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت في كوبنهاجن. ويتواجد اللاعب حاليا في المستشفى وهو بحالة جيدة، ومع ذلك لاتزال الفحوص جارية.

وقال كلينفيلد إنه كان متأكدا بنسبة 99 في المئة، في الملعب، من ان إيركسن سيصل بأمان إلى المستشفى وأن حالته ستظل مستقرة.

وقال كلينفيلد :"عادة ما يؤدي (خلل كهربائي) في الرجفان البطيني مع رياضي محترف تم فحصه طبيا. وبعد ذلك أعطت الصدمة الكهربائية دفعة حاسمة بأن القلب ينبض مجددا".

وأضاف :"احتمالية توقف القلب مرة أخرى قليلة مع شخص مثله- بعكس المرضى الطبيعيين- على سبيل المثال المصابين بأمراض موجودة مسبقا".

ويلعب المنتخب الدنماركي مباراته الثانية في البطولة في وقت لاحق من اليوم الخميس أمام المنتخب البلجيكي في كوبنهاجن.

وقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يلعب مع إيركسن في إنتر ميلان، إنه فريقه سيركل الكرة بعيدا عن الحدود، وحسبما ورد فإنه في الدقيقة العاشرة، سيبدأ التصفيق لمدة دقيقة من الفريقين والجماهير لإيركسن.