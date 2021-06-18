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أطعمة لإنقاص الوزن.. 5 أكلات مشبعة يمكنك الاعتماد عليها

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القاهرة - سمر حسين - صحة

كتب: هن -

01:10 ص | الجمعة 18 يونيو 2021

الجبن القريش

يتساءل العديد من الأشخاص عمّا إذا كان هناك أطعمة لإنقاص الوزن أو تساعد على فقدانه من خلال تأثيرها المباشر على الشهية وهناك أكلات مناسبة لاتباع نظام غذائي يساعد في خسارة الوزن بحسب موقع «هيلثينج».

أطعمة لإنقاص الوزن

تحتوي هذه الأكلات على البروتين والسعرات الحرارية التي تشعرك بالشبع ويرصد «هن» لكم أبرز الأطعمة المناسبة لإنقاص الوزن وهي كالآتي:

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الجبن القريش

واحدة من أفضل منتجات الألبان هي الجبن القريش وتحتوي على السعرات الحرارية المناسبة والبروتين مع عدد قليل جدًا من الكربوهيدرات وقليل من الدهون ويعد تناول الجبن طريقة طريقة مناسبة لإنقاص الوزن لأنها مشبعة جدًا مما يجعلك لا تشعر بالجوع.

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 الأفوكادو

تعتبر ثمرة الأفوكادو ثمرة فريدة من نوعها في حين أن معظم الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فإن الأفوكادو مليء بالدهون الصحية ويحتوي على نسبة عالية من حمض الأوليك الأحادي غير المشبع وهو نفس النوع من الدهون الموجودة في زيت الزيتون.

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 خل التفاح

يساعد خل التفاح بشكل كبير على إنقاص الوزن وغالبًا ما يستخدم في التوابل مثل الصلصات حتى أن بعض الناس يخففونه في الماء ويشربونه وتشير العديد من الدراسات البشرية إلى أن خل التفاح يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن.

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ثمرة الجوز

على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون فإن المكسرات لا تسبب السمنة، كما هو معروف وتعتبر ثمرة الجوز وجبة خفيفة وممتازة تحتوي على كميات متوازنة من البروتين والألياف والدهون الصحية وتعزز عملية فقدان الوزن.

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 الفلفل الحراق

يعتبر تناول الفلفل الحار مفيدًا في النظام الغذائي لفقدان الوزن وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول 1 جرام من الفلفل الأحمر الحار يقلل الشهية ويزيد من حرق الدهون لدى الأشخاص الذين لا يأكلون الفلفل بانتظام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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