فوائد الشاي الأخضر وأضراره

القاهرة - سمر حسين - الشاي الأخضر، واحد من المشروبات المهمة التي تعد اختيارا للكثير من الأشخاص، بدلًا من الشاي الأحمر التقليدي، خاصة لاحتوائه على الكثير من الفوائد المتعددة.

فهو مشروب صحي من الدرجة الأولى، باعتباره يساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة وخفض ضغط الدم.

ويرصد «هن» في السطور التالي، معلومات عن الشاي الأخضر.

فوائد وأضرار الشاي الأخضر للتخسيس

يعد الشاي الأخضر، واحدًا من العناصر التي تساعد على فقدان الوزن، فقدح من الشاي الأخضر يحتوي فقط على 2 سعر حراري و0.47 كجم من الكربوهيدرات، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

كما يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يحرق الدهون.

وعلى الرغم من أن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، فعند تناوله مع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية، كما يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ولكن تناول الشاي الأخضر بمفرده له فوائد قليلة جدًا لفقدان الوزن.

فوائد الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية والتجميلية على النحو التالي:

علاج الهالات السوداء والمشاكل حول العين.

يساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو.

يعمل الشاي الأخضر على منع الصلع والمساعدة في زيادة نمو الشعر.

غنى بمضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

واحد من أكثر المشروبات التي لها فائدة كبيرة على البشرة، إذ يمكنها التخلص من بقع الوجه.

واحد من العناصر التي تساعد على فقدان الوزن.

أضرار الشاي الأخضر

على الرغم من فوائد الشاي الأخضر المتعددة، إلا أنه يحمل بعض المخاطر إذا زادت الكمية عن الحد المسموح بها، والتي تأتي على النحو التالي، بحسبما ذكرته «روسيا اليوم».

- منع امتصاص الحديد الموجود في المواد الغذائية، بسبب احتوائه على التانينات.

- تناول مشروب الشاي الأخضر في وقت متأخر ربما يسبب الأرق، لأنه يحتوي على كافيين.

- الإسهال.

- حرقة المعدة.

الكمية المسموح بها من الشاي الأخضر

بحسب ما أكده الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو في اليابان، في دراسة، أكد أن الكمية المسموحة بها هي، تناول أربع أكواب من الشاي الأخضر، حتى تستفيد بفوائده، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.