إنقاذ حياة طفلة الرصاصة الطائشة: تعالج في الأردن بأمر ملكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 15 يوما، والطفلة اللبنانية سهيلة الكسار، صالحبة الـ8 أعوام، تعيش لحظات وأياما مؤلمة، بعدما أُصيبت برصاصة طائشة في عمودها الفقري أمام منزلها في بلدة «العكارية» شمالي لبنان، لم يجدوا لها لها مكانًا في المستشفيات، ولم يجدوا لها فرصةً للعلاج، قبل أن تصل أمس، الأربعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عبر طائرة ملكية خاصة أرسلها الملك عبد الله الثاني لنقلها في مبادرة إنسانية.

مناشدات إنسانية واستغاثات عديدة خرجت من أهل سهيلة الكسار المعنيين في لبنان بمساعدتهم عبر وسائل إعلام محلية، لتأتي يد العون من الخارج، لإجراء العلاج المناسب ومحاولة استعادة قدرة الطفلة على الحركة.

أُصيبت في وضح النهار أمام منزلها

من جانبه، أكد زاهر الكسار، عم الطفلة، أنها أصيبت برصاصة طائشة مجهولة المصدر في عمودها الفقري في وضح النهار، حين كانت تشتري أشياء من متجر قريب لمنزلها، فسقطت أرضا، وجرى نقلها إلى مستشفى «النيني» في عاصمة الشمال، طرابلس.

وأضاف «الكسار» في اتصال مع موقع «سكاي نيوز عربية»، أنه في المستشفى حدث استئصال الرصاصة، إلا أن منطقة الإصابة في العمود الفقري في غاية الحساسية، وهي بحاجة إلى عناية دقيقة في مستشفيات العاصمة بيروت، التي لم تتمكن من استقبالها بسبب ما يعانيه القطاع الصحي في لبنان، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع: «كانت الصدمة كبيرة، والجراحة يجب أن تكون في أسرع وقت لإنقاذها، لذا اتجهنا لشاشات الإعلام للاستغاثة»، موضحًا أنه بعد دقائق معدودة من المناشدة، تواصل معه سفير المملكة العربية السعودية في بيروت، وليد بخاري، وسفيرة لبنان المستقيلة في الأردن، تريسي شمعون، ليطلبا منه تجهيز أوراق ومستندات الطفلة للسفر.

كواليس نقلها للأردن

وكشفت السفيرة عن كواليس نقلها للأردن، قائلة: «بعد معاينة حالة الطفلة تواصلت مع الديوان الملكي الأردني، وأعلمت الملك عبد الله بن الحسين بظروف إصابتها وحال أسرتها، فقرر نقلها إلى الأردن».

وتابعت: «وصلت صباح الأربعاء طائرة ملكية خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلت الطفلة ووالديها إلى العاصمة الأردنية عمان، وكنت برفقتها في صالة الشرف في المطار مع ممثل عن السفارة الأردنية في بيروت، وممثل عن قائد الجيش، بعد تواصلي مع قيادة الجيش اللبناني التي سهلت المهمة».

وأكد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كان في استقبال الطفلة الكسار وذويها في مطار الأردن.