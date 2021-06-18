الامارات | أين تذهب.. «أنتيكا دبي» يعلن عن عودة «برانش الجمعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «أنتيكا دبي» يعلن عن عودة «برانش الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «أنتيكا دبي» عن عودة «برانش الجمعة الشرقي» المميز الذي يضم مجموعة متكاملة من الأطباق الشهية المصحوبة بأجواء مفعمة بالتسلية والترفيه الحي، بالإضافة إلى الحلويات اللذيذة. فقد استعاد «برانش الجمعة»، الذي يُعتبر واحداً من بين الأهم من نوعه في دبي، نشاطه اعتباراً من الرابع من يونيو الجاري، ليقدم أفضل الأطباق الشرقية، إلى جانب مجموعة من المشروبات المختارة، وسط أجواء غنية بالعروض الفنية الحية. ويجسّد «أنتيكا» الذوق الرفيع وكرم وحفاوة الضيافة اللبنانية التي تحتل مكانة مرموقة، وهو ما سيجعل أولئك الذين تذوّقوا المقبّلات الحقيقية والسخية يكتشفون ما يتوقون إليه ويتطلعون إليه بشغف.

يبدأ «البرانش» كل يوم جمعة من الساعة الثانية من بعد الظهر ويستمر لغاية السادسة مساءً، مع مجموعة مؤلفة من ثلاثة عروض يمكن الاختيار من بينها، بما في ذلك المقبّلات الساخنة والباردة.

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