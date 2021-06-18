الامارات | 7 أفلام من الإمارات لجمهور كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام من الإمارات لجمهور كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، تطلق وزارة الثقافة والشباب أسبوع الفيلم الإماراتي، الذي سيقام عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجاري، كمبادرة خاصة، يتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، والمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات، والجمعية الكورية العربية، وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي: «إن أسبوع الفيلم الإماراتي الكوري، وهو جزء من الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، مبادرة أخرى ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة مع جمهورية كوريا قوية في مجالات متنوّعة، بما في ذلك المجالات الثقافية والإبداعية. نظراً لأن الأفلام هي واحدة من أكثر وسائل الإعلام فاعلية لنقل الإرث الثقافي لمجتمع دولة الإمارات، وأنا على ثقة بأن الأفلام السبعة التي يتم عرضها خلال الأسبوع المقبل ستساعد إخواننا في كوريا على فهم أعمق لثقافتنا ومجتمعنا».

وأشارت نورة الكعبي إلى أن التقارب الثقافي بين الدول الصديقة، يكمل عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بشكل كبير من جهة، ويعزز العلاقات الشعبية من جهة أخرى، مضيفة: آمل أن يتواصل بلدانا مع بعضهما بعضاً باستمرار على المستوى الثقافي، حتى نطور فهماً شاملاً للأدب والفن وأنماط الحياة والسمات الاجتماعية لدى بعضنا.

وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، هوانغ هيي: «سينتج عن هذا الحدث الخاص فهم أعمق لثقافاتنا من خلال الأفلام، وأود أن أتقدم بالتهنئة لشعب الإمارات، الذي يحتفل باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات».

يقدم أسبوع الفيلم الإماراتي سبعة أفلام، تقدم موضوعات اجتماعية وثقافية مختلفة لصانعي الأفلام الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، وستتوافر ثلاثة أفلام روائية طويلة للمشاهدين، هي فيلم من A إلى B، وفيلم «شباب شياب»، وفيلم Scales، وإلى جانب الأفلام الروائية سيتم تقديم أربعة أفلام قصيرة، هي فيلم «سبيل»، وفيلم «الظل»، وفيلم في «الظلال»، وفيلم «أمي»، كما يوفر الأسبوع الإماراتي للمشاهدين فرصة لاستكشاف تنوع المشهد السينمائي، الذي يعكس التنوع الثقافي في الإمارات.

• الأفلام تقدم موضوعات مختلفة تعكس التنوّع الثقافي في الإمارات.

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