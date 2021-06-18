الامارات | «فيسبوك» تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية زبائنها من «التزييف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية زبائنها من «التزييف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم باحثان في «فيسبوك» طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شأنها كشف عمليات «التزييف العميق» (ديب فايك)، وهي صور ومقاطع فيديو مزورة بحرفية عالية تجعلها واقعية للغاية، بهدف المساعدة في تحديد مصدرها.

وتطرح عمليات التزييف هذه مشكلة على المواقع الإلكترونية، إذ إنها قد تُستخدم للتلاعب بمستخدمي الإنترنت أو تشويه سمعة الأشخاص من خلال تركيب مقاطع تُظهرهم يقولون أو يفعلون أموراً لم يقولوها أو يفعلوها حقاً. وتعتمد عمليات التوليف هذه على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الباحثان لدى «فيسبوك»، تال هاسنر وشي يين، اللذان عملا على الموضوع مع جامعة ولاية ميشيغن، إن «نظامنا سيسهل كشف الـ(ديب فايك)، وتعقب المعلومات المرتبطة بها».

وتقدّم الطريقة التي أعلن عنها الباحثان «أدوات لتسهيل التحقيق في شأن الأحداث المرتبطة بعمليات تضليل إعلامي منسقة، تستعين بالتزييف العميق».

ولتطوير هذا النظام، استخدم الباحثان تقنية تسمى «الهندسة العكسية»، تقوم على تفكيك طريقة صنع منتج ما، وفي هذه الحالة مقطع فيديو أو صورة.

وترصد البرمجية التي يستعين بها النظام أي ثغرات على عملية التوليف (المونتاج)، تؤثر في البصمة الرقمية للصور.

وفي مجال التصوير الفوتوغرافي، تتيح هذه البصمة التعرف إلى الكاميرا المستخدمة. وفي المعلوماتية، يمكن لهذه التقنية «التعرف إلى النظام المستخدم في صنع عمليات التزييف»، وفق الباحثَين.

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