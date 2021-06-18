الامارات | أين تذهب.. «دهبا لان».. أكلات هندية مستوحاة من قبيلة بنجابية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «دهبا لان».. أكلات هندية مستوحاة من قبيلة بنجابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوسع المطعم الهندي الشهير في الكرامة، Dhaba Lane عملياته في الإمارات بافتتاح فرعه الثاني في القرهود.

وتقدم قائمة الطعام أجواءً حيوية وأنيقة لتناول الطعام، وتكرم قائمة الطعام الهندي Dhabas المعني (أكواخ على جانب الطريق على الطرق السريعة الهندية التي تقدم الأطباق التقليدية المطبوخة منزلياً)، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الطعام الهندية.

من البنجاب إلى دلهي إلى كولكاتا، تأخذ رحلة تذوق الطعام المتوافرة في دهبا لان، زبائنها إلى أسفل ممر الذاكرة من خلال تزويد الضيوف بالطعم الذي يتوقون إليه من أجزاء مختلفة من الهند.

ومن أبرز القائمة تشمل باني بوري شوت، دلهي بابري تشات، داهي كي كباب، مورغ مسكا ماركي، بانير تكا تك.

يمتد المطعم على مساحة 1800 قدم مربعة ويتسع لـ70 مقعداً، ويتميز بتصميم داخلي مزين يبرز «نمط القرية البنجابية».

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