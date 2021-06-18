الامارات | «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يعود بـ «فرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يعود بـ «فرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تأجيل أكثر من مرة، بسبب جائحة كورونا، يعود مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، بمشاركة أكثر من 100 فيلم، من نحو 40 دولة.

يشمل برنامج المهرجان خمس مسابقات رئيسة، هي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة أفلام التحريك، إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة. واختارت إدارة المهرجان فيلم «فرح»، للمخرجة السويسرية جوليا بونتر، للعرض في الافتتاح الذي يتناول قصص ثلاث فتيات مصريات على وشك الزواج، ومدى تأثير الأفكار والتقاليد الاجتماعية على اختياراتهن.

المهرجان تأجل أكثر من مرة بسبب «كورونا».

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