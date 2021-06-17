حكم الدين في رافضي الزواج.. الإفتاء: لا تسيئوا الظن بهم

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في نسبة الزواج في سن متأخر، سواء كان ذلك دون إرادة الشاب أو الفتاة، أو برغبتهم في ذلك، ونظرا لأن الزواج يعد ركنا أساسيا مهما في الحياة، يبحث الكثيرون من رافضي فكرة الزواج عن حكم الدين في رفض الزواج من الأساس، والذي أوضحته دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو لها منشور عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كالتالي:

ما حكم الدين في الفتاة التي ترفض فكرة الزواج؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية خلال الحديث في الفيديو حكم الدين في الفتاة التي ترفض الزواج، لافتةً إلى أن الفتاة إذا كانت نفسها لا تطوق إلى الزواج، فهذا التصرف الأفضل لها، لافتا إلى أن الزواج ليس فرضا على الإنسان، فإذا كان لا يرغب في ذلك، فليس عليه حرج في ذلك.

وجرت الإشارة في الفيديو إلى أن الزواج حكمه يكون بناء على حالة الإنسان، ولكن توجد بعض الحالات التي يجب أن يتزوج بها البعض، إذا كان عدم زواجه يجعله يفعل أشياء محرمة، حينها يجب أن يحرص الإنسان على الزواج، وجرى الاستشهاد في الفيديو الخاص بدار الإفتاء بحديث الرسول صل الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، فإذا كان الشخص قادرا على الزواج، ومن المتوقع له أن يفعل أشياء محرمة، فلابد أن يتزوج حتى لا يقع في الخطيئة.

ولفتت دار الإفتاء، في الفيديو، إلى أن عدم رغبة الشخص في الزواج لا يعيبه في شيء، حيث يوجد الكثيرون من العلماء الذين لم يتزوجوا، واختاروا حياتهم العلمية عن الزواج، ولا يجوز للأهل أن يقوموا بذم الفتاة التي لا ترغب في الزواج، ولا يجوز أن يساء الظن بها، أو إجبارها على الزواج.