ماما دهب عن احتضانها لزبائنها: «هتحسبوا عليا ابن 18 سنة راجل؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها منال غريب، الشهيرة بـ «ماما دهب» طاحبة عربة المأكولات السريعة بوسط الجدل، بسبب طريقة تعاملها مع زبائنها، إذ لم يتوقف الأمر على بيع الساندوتشات فقط، حيث يمتد لإلقائها محاضرات لزبائنها حول العادات والتقاليد، فن التعامل، أو سلوكيات الفتيات والشباب، وغيرها من الأمور التي جعلتها تتقرب منهم، حتى أصبحت بمثابة «أم» لهم.

ماما دهب ترد على السخرية: «مبعرفش أطبخ ومش هغلي الساندوتش عشان الطحينة»

وخلال الأيام الماضية، تصدرت «ماما دهب» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن طرق تعاملها مع زبائنها الطلاب، حيث أكدت أنها تحتضنهم كنوع من تبادل المحبة بينهم، والود والاحترام.

ماما دهب: «هتحسبوا عليا أبو 18 سنة راجل»

من جانبها، ردت منال غريب، على الانتقادات خلال حديثها لـ «هن» قائلة: «اللي بيحصل ده فضا، ليه الانتقادات والكلام ده، وفيها إيه، إنتو هتحسبوا عليا أبو 18 سنة راجل»، متابعةً: «عيب، أنا بعاملهم عادي، ودول 18 سنة».

ماما دهب ترد على السخرية

وكانت «ماما دهب» ردت على حملة السخرية التي تتعرض لها مؤخرًا، مؤكدة أنه لا يوجد أحد يتفق عليه الناس، فمن الطبيعي أن ينتقدها البعض: «مفيش حد كل الناس بتحبه أو العكس، ومحدش بيتفق على شخص، في ناس كتير بتحبني، لكن اللي بيضايقوا فاضيين، مورهومش حاجة، أنا بحب أتكلم كدة ودي طبيعتي وطريقتي مقصدش بيها حاجة».

ماما دهب: لا أجيد الطبخ ومش هغلي الساندوتش عشان الطحينة

كما ردت على السخرية من منشور الكاتشب والطحينة التي طالتها خلال الساعات الماضية، مؤكدةً أنها لا تضيفهم لارتفاع أسعارهم، أشارت خلال حديثها لـ «هُن» إلى أنها لم تخطئ خاصة أنها لا تحاول زيادة العبء عليها: «كل دي حاجات هتغلي تمن الأكل، والساندوتش عندي من 3 لـ 5 جنيه، وأنا مش هغلي الساندوتش عشان الطحينة ولا الكاتشب»

وتابعت: «بكل بساطة ممكن يزيد السعر 3 جنيه أو أكتر، بس الفرق ده هما أولى بيه، ومادام أنا راضية وعندي قناعة فاللي عند ربنا ما بيضعش، ويبقي كفاية سعر بسيط ورصيدي من الستر في كل حاجة كتبها ربنا ما تنقصش».