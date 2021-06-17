زينة: اتخدعت في أقرب الناس لي.. وماله مش غريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة زينة عن تعرضها للخيانة والخداع من شخص مقرب لها، وحرصت على مشاركة جمهورها صورة لها، مدونةً عليها عبارة عبرت من خلالها عن تجربتها الشخصية مع الخيانة مؤخرًا من أحد الأشخاص المقربين.

وشاركت زينة جمهورها ومتابعيها بصورة لها، وهي تسير بأحد الشوارع وتبدو ملامحها حزينة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بينما دونت على الصورة: «أنا اتخدعت في أقرب الناس لي، وهتخدع تاني.. وماله هو أنا بتخدع من حد غريب».

وكانت «زينة» ظهرت بـ «نيو لوك» قبل أيام وعلقت: «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي.. هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط»، وأثارت الرسالة الغامضة مجموعة من تعليقات متابعيها.بـ«نيو لوك» جديد.. زينة تشارك متابعيها برسالة غامضة: هخاف على زعلك إزاي

يشار إلى أن محكمة استئناف عالي الأسرة نظرت، أمس الأربعاء، الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز على بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني نفقة نفقة المصروفات الدراسية لـابنيه التوأم من «زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر أصدرت قرارًا بالزام «عز» بدفع مبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني ومبلغ قدره 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي للتوأم عز الدين وزين الدين، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الفنانة زينة دعوى، في وقت سابق، تطالب فيها الفنان أحمد عز بدفع مصاريف الدراسة لتوأمها وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.ومن جانبه تقدم المحامي اشرف عبدالعزيز دفاع الفنان أحمد عز في جلسة الاستئناف بنقل الأطفال إلى مدرسة أخرى في الجلسة التي أقيمت أمس بمحكمة أسرة مدينة نصر بالقاهرة.