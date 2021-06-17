القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثيرون من محبي مشروب القهوة يبحثون عن طريقة القهوة الفرنسية بالحليب للحصول على مذاق لذيذ، يجمع بشكل متساوٍ بين الحليب ووالسخونة والمذاق، وهو مشروب منبه مثالي يُعرف بأسماء مختلفة في جميع بلدان العالم.

طريقة القهوة الفرنسية بالحليب

يعتبر مشروب القهوة الفرنسية شائعا في بعض الدول العربية، ويطلق عليه في مصر «قهوة فرنساوي» وهو مشروب مفضل للأوروبيين ففي إسبانيا يُعرف باسم «كون ليتشي» بينما يسميه الألمان «ميلتشكافي»، وهو مشروب مناسب بالنسبة لأولئك الذين يحبون تناول قهوتهم مع قطع الحلوى بجميع أنواعها.

طريقة القهوة الفرنسية بالحليب

المقادير:

- نصف كوب ماء

- نصف كوب من اللبن الساخن

- 1 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة صغيرة كاكاو

- نصف ملعقة صغيرة من القهوة

طريقة عمل القهوة باللبن.. المكثف والبودرة

طريقة التحضير:

1- توضع الماء في قدر صغير ويضاف اليه كمية الحليب ثم تترك على نار متوسطة إلى أن تبدأ بالغليان.

2- يضاف مقدار القهوة والسكر حسب الرغبة، ويجري تخفيض درجة الحرارة إلى الهادئة ونستمر بالتحريك إلى أن يذوب السكر.

3- يضاف الكاكاو والنسكافيه ويتم تحريكه إلى إن يمتزجوا سويا، نترك الخليط يغلي على نار هادئة بضع دقائق.

4- صب القهوة في أكواب للتقديم، وتصبح جاهزة للاستمتاع بها مع قطع من البسكويت أو المعمول.

طريقة تحضير طريقة القهوة الفرنسية بالحليب والشيكولاتة

القهوة الفرنسية بالشيكولاتة:

طريقة التحضير ( تعتبر نفس تحضير السابقة)

1- وضع ماء مغلي في غلاية القهوة.

2- يضاف لها الكاكاو والسكر وكذلك القرفة ثم الفانيليا وحليب البودر.

3- تقلب جيدًا، ويتم وضعها على نار هادئة وتقلب برفق.

4- ثم تُطفأ النار مع إستمرار التقليب، ثم توضع في أكواب التقديم ويتم تزينها بالكريمة والشوكولاتة المبشورة.