رفضت البشر.. الكلب «ديجبي» ينقذ سيدة حاولت الانتحار من على جسر ببريطانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت إحدى المقاطعات البريطانية واقعة معبرة عن وفاء الكلاب، حيث أنقذ كلب حياة إمرأة إنجليزية كادت أن تقدم على الانتحار، وكشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أول أمس، أن إحدى السيدات في بريطانيا أقدمت على الانتحار بعدما صعدت على حافة جسر للمشاة على الطريق السريع «A379» لتلقي بنفسها من أعلى.

ومن جانبهم، أبلغ سكان المنطقة الواقعة في مقاطعة «ديفون» الإنجليزية رجال الشرطة وضباط الإنقاذ الذين هرعوا إلى مكان الحادث، وقطعوا الطريق لبدء عملية الإنقاذ.

وكشفت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن أن محاولات الشرطة لإنقاذ السيدة بالتفاوض معها باءت بالفشل ولم يتوصلوا إلى نتائج، لذا قرروا إشراك كلب الإنقاذ «ديجبي» في العملية، والذي جرى تدريبه على مساعدة الأشخاص في مواقف مشابهة.

وبمجرد إخبار السيدة من رجال الإنقاذ بقصة الكلب المنقذ واقترحوا عليها أن تبتعد عن الحافة وتقترب من الكلب للتعرف عليه بشكل أفضل، وافقت المرأة وانقذوها في هذه اللحظة، وبحسب الوكالة الروسية جرى توجيه المرأة إلى متخصصين في الصحة النفسية.

ولم تكن مساهمات الكلاب الأليفة في إنقاذ حياة الأشخاص هي الأولى من نوعها في بريطانيا، حيث أنقذ كلب صديقته ذات الـ51 عامًا بعدما اشتعلت النيران في منزلها منذ شهور، وذلك بعد أن انتبهت إلى تصاعد ألسنة اللهب من مقبس لتوصيل الكهرباء بفضل نباح كلبها.

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استيقظت المرأة البريطانية وتدعى «ديان تومسون» المقيمة بمقاطعة «لينكولنشاير» شرق إنجلترا، على ضجة وصوت عالي أحدثها كلبها من سلالة «جاك راسل تيرير»الذي أخذ ينبح حتى أيقظها وأدركت وجود الحريق الذي شب في بيتها ما بسبب استمراره في النباح دون توقف، وانتبهت بعد ذلك إلى أن بيتها كان مليئًا بالأدخنة.

وأبلغت السيدة البريطانية النجدة وأيقظت زوجها وابنها، مؤكدة أن الوضع كان يمكن أن يسوء أكثر، خاصة وأن مصدر الحريق كان أسفل غرفتها مباشرة، لكن كلبها أنقذ حياتها.