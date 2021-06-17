نسرين طافش.. فسخت خطبتها بسبب الالتقاء الروحي والاحتلال الصهيوني هجر أهلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة السورية، نسرين طافش، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صباح اليوم، صورا جديدة من عطلتها في المالديف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت «طافش» خلال الصورة، وهي تتناول وجبة الإفطار في البحر داخل إحدى جزر المالديف، وتفاعل المتابعون مع الصورة، التي لاقت العديد من تسجيلات الإعجاب.

وعادًة ما يتصدر أسم الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث بسبب العديد من الشائعات، كان على رأسها شائعة علاقتها بطلاق الفنانة أصالة، أو بسبب مواقفها المثيرة للجدل.

ويرصد «الوطن» أبرز المواقف التي تصدرت خلالها نسرين طافش «التريند».

شائعات ارتباط نسرين طافش بالمخرج طارق العريان

تداول اسم الفنانة السورية بكثرة، خلال أزمة انفصال «أصالة والعريان»، حيث اتهمها البعض بالارتباط بالمخرج الكبير، ما تسبب في طلاق الثنائي، إلا أن نسرين كانت نفت الأمر، خلال مشاركتها بحفل تتويج ملكة جمال الكون 2019، المنعقد في أكتوبر الماضي، حيث ردت، على علاقتها بالمخرج طارق العريان، قائلة: «إشاعة واللي مطلعها ناس فاضية».

وتابعت: «أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر»، مضيفة: «دايما الفنان الناجح مادة دسمة للإشاعات».

وعلى الجانب الآخر، نفى طارق العريان الشائعات التي جرى تداولها، في تصريحات إعلامية خلال العرض الخاص لفيلمه أولاد رزق 2، مؤكدا أنها غير صحيحة، وأنه لا ينشغل بالرد عليها، حيث قال: «على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص».

فسخ خطبتها بسبب الالتقاء الروحي

في مطلع أبريل الماضي، أعلنت نسرين طافش خلال حديثها مع الإعلامية، إنجي علي، فسخ خطبتها من الرجل الذي أحبته لأنه لم يكن هناك التقاء روحي وفكري بينهما كما توقعت، موضحة أنها تحلم بالأمومة.

ظهورها بالمكياج في عزاء بمسلسل المداح

حالة من الجدل، أثارتها الفنانة خلال شهر رمضان الماضي، بعد ظهورها في إحدى حلقات مسلسل «المداح» بالمكياج في مشهد تشييع جنازة والدها، ما دفع الجمهور لانتقادها مطالبين بظهورها بدون مكياج، حتى يكون المشهد أكثر اقناعًا.

من جانبها، لم تهمل نسرين طافش الانتقادات، وقررت الرد عليها، في لقاء لها مع برنامج «et بالعربي»، مؤكدة أنها لم تكن تضع مكياج، وأن الأمر فقط متمثل في الماسكارا، التي تعتبرها راكور لا يمكن كسره: «مكانش فيه مكياج أصلًا، دي ماسكارا وكانت في المشهد اللي قبله، فمش معقولة هروح أغسل وشي وأظهر تاني من غير المكياج».

وأشارت إلى أنها في المشهد، تعرضت للإغماء وليس حادث، وإلا يوجد مكياج مخصص للإغماء: «لما تكون عملت حادث وفي كدمات وجروح وشعر انتكش وقتها ممكن نقول مشهد حادث وفي ميك أب حادث، أول مرة في حياتي أسمع أن هناك ميك أب إغماء»، مؤكدة أن هناك أشخاص لا يفعلون شيئا سوى الانتقاد بهدف التسلية قائلة: «ناس فاضية».

تهجير الاحتلال لأهلها

مأساة عاشها أهل الفنانة السورية، مع الاحتلال الصهيوني، كانت كشفت الستار عنها، مع تصاعد أحداث قصف غزة، حيث شاركت حينها، فيديو لمنزل والدها وأجدادها، وعلقت بالقول:«الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق، وتم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون».