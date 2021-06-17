تعاني منه دلال عبدالعزيز.. أعراض ومسببات ومضاعفات تليف الرئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا زالت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تهم متابعيها، الذين يحرصون على متابعة تطورات حالتها بشكل مستمر، وكان مصدر مسؤول بالمستشفى الخاص الذي تخضع فيه الفنانة دلال عبدالعزيز للعلاج، أكد لـ«الوطن» إن حالتها الصحية تتحسن ولكن ببطء شديد، مشيرا إلى إن الفنانة تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية والذي يسمي «هاي فلو نزيل»، وما زالت الرئة تعاني من تليف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.. تعاني من تليف بالرئة

ما هو تليف الرئة؟

وبحسب موقع «webmd» المعني بالصحة، فإن مرض تليف الرئة هو تلف فى جدران الحويصلات الهوائية يؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة فى نسيج الرئة، وفقدان أهم وظائفها وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثانى أكسيد الكربون.

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

لماذ يحدث التليف في الرئة؟

يحدث هذا المرض بسبب نقص فى كمية الأكسجين المتجهة إلى كافة أجهزة الجسم مما يسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل اضطراب فى ضربات القلب.

أعراض تليف الرئة

ضيق النفس.

سعال جاف.

الإرهاق والتعب المستمر.

فقدان الوزن غير المبرر.

ألم في العضلات والمفاصل.

أسباب تليف الرئة

هناك العديد من الأسباب، على رأسها:

التعرض لملوثات البيئة، كدخان مصانع الأسمنت، والفحم، وعوادم السيارات.

تربية الطيور والحيوانات الأليفة.

التعرض للأبخرة الضارة ودخان السجائر.

وجود خلل في الجهاز المناعي.

تناول بعض الأدوية على رأسها أدوية تنظيم ضربات القلب، والأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوي.

العلاج الإشعاعي كما هو الحال في حالات الإصابة بالأورام.

الإصابة ببعض الالتهابات الفيروسية.

مضاعفات التليف الرئوي

ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

فشل القلب في الجانب الأيمن.

سرطان الرئة.