تحددها فترة علاج وتهمة جديدة.. قانوني يشرح عقوبة «جزار السلم» المتوقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة، تسبب فى حالة من الغضب الواسع بين رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أظهرت اللقطات المصورة لحظة تعدي رجل، المعروف باسم «جزار السلم»، بالضرب على ربة منزل بسبب خلافات على إيجار محل.

لحظة تعدي جزار السلم على جارته

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر اعتداء رجل على سيدة، وبالفحص تبين أن المجني عليها حررت من قبل محضرا بالضرب ضد المتهم في قسم شرطة النهضة، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم تبين أن الفيديو خاص بواقعة جديدة لتعدي المتهم على المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابها بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبينها بسبب إيجار محل ملك زوجها.

العقوبة القانونية لجزار السلم

وفى تصريحاته لـ«هن»، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، ما ينتظر «جزار السلم» من عقوبة وفقا للقانون، قائلا: «إنه في حالة التعدي بالضرب الشديد على شخص، تصل العقوبة القانونية إلى السجن عامين، أما في حال التعدي بالضرب وإحداث عاهة مستديمة تصل العقوبة القانونية إلى السجن 5 سنوات».

وأشار سعداوى إلى أن فترة علاج المجني عليه تُحدث فارقا أيضا في الحكم النهائي: «المحكمة هتشوف مدة العلاج اللي ست هتحتاجها، وبناء عليه هيتم إصدار الحكم، لأن فترة العلاج عامل أساسي في تحديد درجة جنحة الضرب».

تهمة أخرى في انتظار جزار السلم

تهمة أخرى في انتظار جزار السلم، كشف عنها أستاذ القانون الجنائي، وهي دخوله عقار بقصد ارتكاب جريمة، موضحا أن عقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن عام.