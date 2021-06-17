الأحق بالتكريم.. فتاة تفاجئ والدها أثناء عمله بالنظافة للاحتفال بتخرجها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرتدية الروب والكاب، وقفت فتاة تحتفل بتخرجها وسط زميلاتها، لكنها قررت أن تغادره فجأة، وتتوجه إلى أبيها الذي يعمل عامل نفايات في إحدى مراكز تجمع النفايات في إسبانيا، وبكل فخر، سارت في الشارع، وتوجهت إلى أبيها، ووثقت بالفيديو تلك اللحظة المؤثرة إحدى صديقات الفتاة.

كان والدها منكفئ على القمامة، ويعمل بجد وإخلاص، حينما التفت ووجهت ابنته مرتدية ملابس التخرج المبهجة، من كاب وروب أسود وأتت له لتحتفل معه، وكان هو يرتدي زي عمله الخاص بالنظافة، مع كمامة لحمايته.

بمجرد أن رآها سألها، «ماذا أتى بك إلى هنا»، لترد عليه الفتاة ردا مؤثرا، «لا أستطيع أن احتفل بتخرجي من دونك»، وذلك بحسب فيديو نشرته صفحة «سكاي نيوز عربية»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك».

وأكمل الفتاة حديثها، «أنت السبب في كل ذلك»، حيث لم تستطع أن تكمل حفل تخرجها من دون والدها، فهي ترى أن والده هو من يستحق التكريم، وفي «لايف»، عرفت تلك الفتاة أصدقائها على والدها، والذي شهد حفل التخرج عبر البث المباشر.

ولم يستطع الأب عامل النظافة الذي تمكن من تربية فتاة تفخر به دوما مهما كانت الظروف، من محابة دموعه التي انسابت بغزارة من عينيه، بينما كان يحتضن ابنته خلال حضور البث المباشر، وكانت الفرحة عارمة بالنسبة للفتاة التي احتفلت مع والدها.

وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب الجميع، وأشادوا بحب الفتاة وفخرها بوالدها الذي عمل طوال سنوات لتربيتها، وكان من بين التعلياقت على الفيديو، «فعلا أول من يستحق التكريم على نجاحاتنا بعد شكرنا لله هم والدينا حفظهم الله وأطال لي في أعمارهم»، و«بارك الله بكي لولا الاب والام لما وصلت الى هذه المرحلة».