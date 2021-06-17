5 طرق غير تقليدية لتقشير البيض المسلوق.. اعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البيض من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، حيث يساعد على إنقاص الوزن وتعزيز صحة الدماغ، لكن تواجه الكثير من ربات المنزل صعوبة أثناء تقشيره، بسبب التصاق البياض في القشرة.

وهناك بعض الطرق غير التقليدية لتقشير البيض التي نذكرها لكم وفق ما جاء في "readerdigest" و"wikihow".

1- تمرير البيض:

بدلًا من وضع البيضة تحت الماء البارد، جرب تمرير بيضة مسلوقة جيدًا ذهابًا وإيابًا على سطح صلب حتى تتشقق القشرة تمامًا، وبمجرد التصدع التام، ابدأ في التقشير من الطرف الكبير للبيضة، سيساعد ذلك على فصل الجلد الرقيق (الغشاء) عن سطح البيضة.

2- الاهتزاز:

يمكنك القيام بهذه الطريقة لإزالة القشرة، عن طريق وضع بيضة مسلوقة في برطمان مع حوالي 2.5 سم من الماء بداخلها، وتأكدي من أن البرطمان مغلق بإحكام وابدأ في الاهتزاز.

عندما تهتز، تتكسر البيضة ويساعد الماء في تفكيك القشرة، وبعد بضع ثوانٍ، يجب أن تسقط قشرة البيضة.

3- الملعقة:

استخدم الملعقة لإزالة القشرة بحذر من البيضة المسلوقة، للبدء، أعطي البيضة شرخًا جيدًا على سطح صلب، ثم ادخلي الملعقة بحذر بين القشرة والبيضة وقم بتدويرها حتى تنفصل القشرة تمامًا، يجب أن تقشر القشرة بسهولة وبأقل قدر من الفوضى.

4- مكعبات الثلج:

بمجرد أن ينضج البيض، صفي الماء من الإناء، ثم ملئه بالماء البارد، يمكنك إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء إذا أردت، حيث يتسبب الماء البارد في تقلص البيضة داخل القشرة، مما يخلق مساحة أكبر، مما يسهل تقشير البيضة.

5- كسر القشرة في كل طرف:

بمجرد أن يبرد البيض، اخرجيه من الماء واتركيه حتى يجف باستخدام منشفة ورقية، ثم اضغطي بقوة على كل طرف على سطح صلب مثل سطح المنضدة، لكسر القشرة،

ستلاحظين أن القشرة تفتت بسهولة.