دراسة جديدة: الإصابة بنزلة البرد يساعد في محاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توصل باحثون في جامعة ييل إلى دراسة تفيد بأن التعرض للسبب الشائع لنزلات البرد، وهو فيروس الأنف، يمكن تحقيق مستوى من الحماية ضد فيروس كورونا، بحسب موقع timesnownews.

تشير الدراسة إلى أن فيروس الجهاز التنفسي الشائع ينشط الجينات المحفزة للإنترفيرون، وهي جزيئات الاستجابة المبكرة في الجهاز المناعي والتي يمكن أن توقف تكاثر فيروس SARS-CoV-2 داخل أنسجة مجرى الهواء المصابة، في دراسة حديثة.

-نزلات البرد وعدوى COVID-19

إن التنشيط المبكر لهذه الدفاعات أثناء الإصابة بـ COVID-19 لديه القدرة على الوقاية من المرض أو علاجه، كما أن الدراسة لديها القدرة على تفسير انخفاض معدلات الإصابة بالفيروسات الأخرى عندما تكون نزلات البرد شائعة.

أكدت إلين فوكسمان، الأستاذة المساعدة في الطب المخبري وعلم الأحياء المناعي في كلية الطب بجامعة ييل وكبير مؤلفي الدراسة، على التوقيت وقالت: "يبدو أن هناك بقعة حلوة فيروسية في بداية COVID-19، حيث يتكاثر الفيروس أضعافًا مضاعفة قبل أن يطلق استجابة دفاعية قوية".

قالت فوكسمان: "هناك تفاعلات خفية بين الفيروسات لا نفهمها تمامًا، وهذه النتائج هي جزء من اللغز الذي ننظر إليه الآن".

-منع الإصابة بعدوى COVID-19

لا يزال الباحثون والعلماء يشقون طريقهم عبر نفق COVID-19 المهل ، ومع ذلك، حتى يتم علاج الأرض تمامًا يُنصح بضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

-اغسل يديك قبل تناول الطعام إذا كنت بالخارج أو عدت للتو إلى المنزل، وتجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدٍ غير مغسولة.

-اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا لتقوية جهاز المناعة وتجنب فرص تصاعد حدة العدوى أو الإصابة بها في المقام الأول، وارتد أقنعة مزدوجة وقفازات وواقيات للوجه عند التعامل مع الناس أو في مكان عام.

-حافظ دائمًا على مسافة مناسبة في الأماكن العامة.

-تأكد من سلامة الغذاء عن طريق غسل وتعقيم الطعام من الخارج ومحلات البقالة قبل الاستخدام.

-اذهب لتطعيم نفسك وعائلتك، لا يشكل التطعيم حاجزًا مطلقًا بينك وبين العدوى، إلا أنه يمكن أن يساعد في تقليل شدتها.