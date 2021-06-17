إطلالات اليوم: رانيا يوسف تخطف الأنظار.. ولقاء الخميسي أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأحمر، كت بدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، وحزام عند منطقة الخصر باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

- سوسن بدر:

وارتدت الفنانة سوسن بدر تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ريم البارودي:

كما تألقت الفنانة ريم البارودي بفستان قصير باللون المينت جرين، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان باللون الأزرق، مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- سمية الخشاب:

كما طلت الفنانة سمية الخشاب بفستان متعدد الألوان، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.