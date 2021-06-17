معلومات عن البلوجر بسمة بشاي صاحبة واقعة التحرش في المطار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت البلوجر بسمة بشاي التريند على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حالة الجدل التي تسببت فيها بعد نشرها لمقطع فيديو ظهرت خلاله «تبكي بشده»، في أثناء حديثها عن تعرضها للتحرش في مطار القاهرة، ورصدها لـ«متحرش المطار»، أثناء تصويره لها من الخلف.

وأوضحت بسمة بشاي في الفيديو، أنه في أثناء عودتها من لبنان إلى مصر بمطار القاهرة، وأثناء وجودها وصديقاتها في طابور استلام الحقائب، لاحظت إحدى صديقاتها تصوير أحد المسافرين لهم من الخلف، ما دفعها لاطلاق استغاثة بالمتواجدين، ثم الاستعانة بأمن المطار للقبض على المتحرش والتحفظ عليه وعلى هاتفه.

وترصد «هن» في سطور، أبرز المعلومات عن البلوجر بسمة بشاي:

من هي بسمة بشاي صاحبة واقعة تحرش المطار؟

- بلوجر شهيرة، لها الكثير من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية على حساباتها الرسمية، وبشكل خاص على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- لديها أكثر من 50 ألف متابع على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- كاتبة صدر لها عدد من الكتب والمجلدات، بحسب وصفها لذاتها عبر حساباتها الرسمية.

- تحرص على السفر والتنقل باستمرار، وخلال حدوث واقعة التحرش الشهيرة، كانت عائدة وصديقاتها من لبنان إلى مصر.

- يتابعها عدد من البلوجر المشهورين، والذين قدموا لها المزيد من الدعم بعد وقوع حادثة التحرش.

- متزوجة من أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي تم تصويره في أثناء فحص هاتف المتحرش.