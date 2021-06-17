نتيجة الإعدادية.. أستاذ طب نفسي يضع روشتة لتخفيف صدمة الطلاب من الدرجات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، مساء اليوم في محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، اعتماد النتيجة من المحافظ اللواء أحمد راشد، وإعلانها في المدارس، وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني.

ومع إعلان نتائح الشهادة الإعدادية تعيش غالبية الأسر المصرية حالة من التوتر والقلق الشديدين، وبخاصة بين الأمهات اللاتي ينتظرن تحقيق أبنائهن أفضل النتائج.

روشتة نفسية للتعامل مع الطالب في حال عدم تحقيقه درجات جيدة

وقدم الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، نصائح للأمهات، للتعامل الصحيح مع الأبناء في حال عدم تحقيق الدرجات المرجوة، قائلا: «إذا كان الطالب يعاني من العصبية الزائدة، يجب التعامل معه بحرص وهدوء شديدين، لأن التعامل بانفعال يمكن أن يقوده إلى التهور الشديد في ردود أفعاله، والتي قد تؤدي بنسب كبيرة للجوء إلى الانتحار».

وشدد أستاذ الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، على ضرورة التعامل بهدوء شديد، والمناقشة بشكل بسيط وهادئ مع الطالب، متابعا: «نتعامل مع الولاد باالراحة، ونعرف أخطاءهم وأخطاءنا نحوهم بشويش، ونديهم أمل إنهم هيعوضوا كويس في اللي جاي».

بوابة الحكومة المصرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

وتقدم بوابة الحكومة المصرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ثلاثة روابط مهمة بالنسبة لمحافظتى القاهرة والجيزة، وهي الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية، بالإضافة إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

وكشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتى القاهرة والجيزة عن أن نسب النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية تجاوزت الـ83% على مستوى جميع الإدارات التعليمية.