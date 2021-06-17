الامارات | هكذا يخدع سرطان الرئة الخلايا المناعية لينتشرالورم

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يخدع سرطان الرئة الخلايا المناعية لينتشرالورم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة جديدة إلى أن سرطان الرئة يمكن أن يخدع خلايا الجهاز المناعي لمساعدة الأورام على غزو العضو. ووجد الباحثون أن أورام سرطان الرئة في مراحله المبكرة تبحث عن الضامة، وهي خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجهاز المناعي وتصلح الأنسجة.

ويقول الفريق، من كلية الطب Icahn في Mount Sinai، نيويورك، إن النتائج يمكن أن تساعد العلماء على تطوير الأدوية التي تستهدف هذه العملية وتمنع المرضى من الإصابة بالسرطان المنتشر. بحسب " ديلي ميل" البريطانية، و"روسيا اليوم".

تبدأ سرطانات الرئة عادة في الخلايا المبطنة للشعيبات الهوائية، وهي عبارة عن أنابيب تدخل إلى الرئتين، أو في الأكياس الهوائية الدقيقة المعروفة باسم الحويصلات الهوائية.

نظر الفريق في أنسجة الرئة وأورام سرطان الرئة لدى 35 مريضا. ويعرف الباحثون أن البلاعم تلعب دورا كبيرا في تشكيل ما يسمى بالبيئة الدقيقة للورم، أو النظام البيئي الذي يحيط بالأورام في الجسم. ومع ذلك، حتى الآن، لم يُفهم كيف قادت نمو الورم.

ووجدوا أن البلاعم المقيمة في الأنسجة، والمقيمة في الرئتين، تتراكم بالقرب من الخلايا السرطانية خلال المراحل المبكرة من تكوين الورم. ومع ذلك، فإن الخلايا السرطانية تتولى زمام الأمور وتخدع الخلايا المناعية للاعتقاد بأنها خلايا صحية. وتسمح البلاعم بعد ذلك للأورام بإيذاء الخلايا أو الأنسجة التي تقوم بإصلاحها بشكل طبيعي.

ويقول الفريق إن النتائج ستعلم الأطباء تطوير عقاقير تستهدف البلاعم حتى لا تسمح للخلايا السرطانية بخداع نفسها. وسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد المرضى الذين ينتكسون وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

وستساعد هذه النتائج في ابتكار استراتيجيات للوقاية المناعية لمنع تطور الورم في المرضى المعرضين للخطر، عن طريق إعادة برمجة الضامة وقتل الورم بدون جراحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news