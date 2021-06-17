"قد يعيش الإنسان بدون نبض".. 17 حقيقة عن دم الإنسان قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعًا أن من المهم العناية بصحة القلب ومعرفة فصيلة دمك، لكن الكثير من الأشخاص قد يجهلون حجم القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها أجسامنا.

واستعرض موقع "برايت سايت" في السطور التالية، مجموعة من الحقائق العلمية المثيرة للاهتمام عن الدم، قد لا يعرفها الجميع، فيما يلي:

- لجعل الدم يضخ، يخلق القلب ضغطًا يمكنه أن يطلق تيارًا من الدم يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا.

- يمكن للإنسان أن يعيش بدون نبض، في عام 2012، قام الأطباء بتركيب جهاز في جسد كريج لويس البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يسمح للدم بالانتشار في جميع أنحاء جسمه دون نبض.

- كمية الدم التي تمر عبر الجسم في الدورة الدموية خلال 25 يومًا تساوي تقريبًا حمام سباحة متوسط الحجم.

- يمكن للشخص أن يبقى على قيد الحياة رغم فقدان 40٪ من دمه، لكنه سيحتاج لنقل الدم في أسرع وقت ممكن.

- 21 % من حالات النوبات القلبية تحدث يوم الاثنين، تحدث ذروة ثانية في أيام الجمعة، ويفترض العلماء أن السبب هو "تدفق" هرمونات التوتر في بداية الأسبوع.

- تؤثر ضربات القلب على الحالة المزاجية، ودرس العلماء هذه الظاهرة عندما تم زراعة الرجل لقلب جديد بعد الجراحة، تغير عقله ومشاعره وأفعاله بطرق غير عادية.

- لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، عليك الاستيقاظ ببطء في الصباح، والتقليل من حدة الأنشطة المسائية.

- يمكن لماء جوز الهند أن يحل محل بلازما الدم بفضل التشابه الكبير بين مكوناتهما.

- قد تكون فصائل الدم سببًا للطلاق، حيث اكتشف العلماء أن هناك صلة بين فصيلة دم الزوجين ونسبة حالات الطلاق، حيث تبين أن أفضل الأزواج تكون فصيلة الدم من النوع O، عادة ما يكون لدى الأزواج الذين يقررون الطلاق مثل هذه المجموعات: A + AB أو A + O.

- لفصيلة الدم تأثير على صحتنا، حيث أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكنهم أكثر عرضة لسرطان الجلد والسمنة.

- يجب على أصحاب فصيلة A الانتباه إلى مستوى الكوليسترول لديهم، فهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

- كما أصحاب فصيلة B معرضون للإصابة بمرض السكري وسرطان البنكرياس.

- أما أصحاب فصيلة الدم AB ، فعليهم الاهتمام بالذاكرة والتركيز لديهم، لأن فرص إصابتهم بضعف القدرات الإدراكية أكبر بحوالي 82٪ مقارنة بأصحاب الفصائل الأخرى.

- تؤثر مشروبات الطاقة على ضربات القلب، اكتشف العلماء أن كمية الكافيين ترتفع في الجسم بعد تناول مشروبات الطاقة، بمقدار 3 أضعاف ارتفاعها بعد تناول القهوة أو الصودا، والأكثر من ذلك، أنها تؤثر على نبض القلب لدرجة أنها قد تسبب نوبات الصرع أو الموت.

- يوجد في اليابان صناعة خاصة للسلع لكل فصيلة دم، الأطعمة ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

- يعتمد الأداء الرياضي على فصيلة الدم، أظهرت دراسة أجريت في عام 2017 أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O لديهم قدرة على التحمل أفضل من الأنواع الأخرى، من بين لاعبي كرة الماء، لم يجد العلماء على أي لاعب واحد يحمل فصيلة دم AB، لكن مزايا الدم من النوع O لا تعمل إلا إذا كان الشخص يعمل بانتظام.

- تعتمد شخصيتنا على فصيلة دمنا، وجد العلماء علاقة بين شخصيات الأشخاص وأنواع الدم لديهم، يعتقد الأشخاص في اليابان أن فصيلة الدم تؤثر على سمات شخصية الأشخاص، ونجاحهم في العمل وفي العلاقات الشخصية.