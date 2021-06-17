لماذا يُطلب من متعافي كورونا تأجيل التطعيم لـ3 أشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في جميع أنحاء البلاد، يُنصح المتعافين من عدوى فيروس كورونا بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل قبل الحصول على لقاح COVID-19 في حين أن هناك الكثير من الفوائد لـ "تأخير" التطعيم بعد محاربة الفيروس، فقد كانت هناك تقارير ودراسات حالة متزايدة تشير إلى أن المرضى المتعافين قد يحتاجون إلى جرعة واحدة من لقاح COVID-19، وفق ما ذكر موقع timesofindia.

-لماذا يطلب من مرضى كوفيد المتعافين تأجيل التطعيم؟

تنصح إرشادات التطعيم حاليًا الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل قبل الحصول على لقاح COVID-19.

ويعتقد الأطباء أن الشخص الذي يتعافى من فيروس كورونا يكتسب مستوى كافٍ من المناعة (حماية الجسم المضاد) بعد محاربة العدوى، وبالتالي لا يحتاج إلى الغرض الإضافي من المناعة الاصطناعية (التي يحركها اللقاح) لفترة من الوقت.

-لماذا يحتاجون جرعة واحدة فقط؟

تعمل أنظمة الجرعتين من لقاحات COVID على تقوية المناعة ومنع العدوى في المستقبل، بينما تعمل الجرعة الأولى من أي لقاح على التخلص من الأجسام المضادة بعد التعرف على العامل الممرض، يُعتقد أن الجرعة الثانية من اللقاح تتعدى وتزيد من قوة الاستجابة المناعية.

على سبيل المثال، لاحظت الدراسات الحالية أن جرعة واحدة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا وكوفشيلد لا تعزز فقط إنتاج الأجسام المضادة، ولكنها تعمل بشكل جيد بما يكفي لدعم المريض المتعافي الذي يأخذ اللقاح، أحدث دراسة أجريت في مستشفيات AIG ، حيدر أباد بالهند، والتي تم نشرها أيضًا في المجلة الدولية للأمراض المعدية، لاحظت أيضًا أن المرضى المتعافين الذين حصلوا على جرعة واحدة أظهروا استجابة أكثر قوة للأجسام المضادة، مقارنة بهؤلاء الذين لم يكن لديهم تاريخ سابق من الإصابة.

-ما الذي يمنحهم ميزة؟

سبب آخر وراء احتياج المرضى المتعافين إلى جرعة واحدة فقط هو الوظيفة التي تلعبها خلايا الذاكرة التائية واستجابات الخلايا البائية، بالإضافة إلى وجود مناعة طبيعية، قد تؤدي المناعة الناتجة عن اللقاح إلى استجابة أفضل وقوية للأجسام المضادة، والتي يتم تذكرها أيضًا بشكل أفضل بواسطة خلايا الذاكرة، كانت استجابة جرعة واحدة من اللقاح متساوية أيضًا مع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

-هل سيكون هذا مفيدا؟

كان هناك الكثير من التوصيات فيما يتعلق بطريقة العناية بتوزيع اللقاح، بما في ذلك توسيع فجوة جرعات كوفيشيلد.

قد تكون ملاحظة مثل هذه، التي تسمح للأشخاص المتعافين بالحصول على جرعة واحدة فقط، مفيدة من الناحية الاستراتيجية لتغطية قطاعات كبيرة من المجتمع.

-ما مدى أمانها؟

من المهم أن نتذكر أن الفيروسات الخبيثة يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات، وما زلنا لا نملك دليلًا كافيًا على الحماية أو الوقاية الكاملة بنسبة 100٪. كانت هناك أيضًا تقارير ملحة عن الإصابة مرة أخرى.

بالنسبة لمخاوف السلامة، تقلل اللقاحات من خطر الإصابة بالعدوى. تتراكم المناعة القصوى بعد 2-3 أسابيع بعد التطعيم، ومع ذلك، فهي لا تخفف تمامًا من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك، لا يزال اتباع السلوك المناسب والتدابير الوقائية المناسبة لـ COVID أمرًا ضروريًا، سواء كنت قد أصبت بـ COVID-19 في الماضي أم لا.