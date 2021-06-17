طريقة اختيار واقي شمس للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - إذا شعرتِ بأن بشرتك دهنية وبدت لامعة بعد بضع ساعات من غسل وجهك، فمن المحتمل أن تكون بشرتك دهنية، حيث تكون الغدد الدهنية الموجودة تحت بصيلات الشعر مفرطة النشاط، وتنتج دهوناً أكثر من المعتاد.

وكل نوع بشرة يحتاج إلى واقٍ من الشمس يناسب طبيعته، وقد تعتقدين أنه لا يجب عليك وضع واقٍ من الشمس إذا كانت بشرتك دهنية، ولكن المفتاح هو العثور على المنتجات المناسبة التي لا تضيف المزيد من الزيت إلى بشرتك وتؤدي إلى انتشار البثور.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على كل ما تريدين معرفته عن واقي شمس للبشرة الدهنية، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.



أولاً: علاج البشرة الدهنية بواقي شمس

واقي شمس للبشرة الدهنية



كما هو الحال مع أي منتج للعناية بالبشرة، يمكن أن تتطلب العملية القليل من التجربة والخطأ حتى تجدي واقي الشمس الذي يعمل بشكل أفضل مع بشرتك.

ويمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس كل يوم على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وقد تساعد بعض المنتجات في تقليل علامات التلف الموجود بالبشرة.

ومع البشرة الدهنية؛ قد تحتاجين إلى اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها، دون إضافة دهون ولمعان.

ويمكنك المساعدة في علاج البشرة الدهنية من خلال:

اغسلي وجهك بغسول جل مرتين في اليوم.

استخدمي تونر للمساعدة على امتصاص أي بقايا دهنية وإزالة خلايا الجلد الميتة.

تطبيق مصل يحتوي على الريتينويد لعلاج البقع خاصة إذا كان لديك حب الشباب المنتظم.

ضعي واقي الشمس المناسب لبشرتك.

جففي بشرتك بلطف طوال اليوم لامتصاص الدهون الزائدة.

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ثانياً: واقي شمس للبشرة الدهنية

إذ كنت تتمتعين ببشرة دهنية، يجب أن تبحثي عن واقي الشمس بالمواصفات التالية:



خالٍ من الزيت

يعد واقي الشمس الخالي من الزيت هو أهم المعايير، لأن آخر شيء ترغبين به هو إضافة المزيد من الزيت إلى وجهك.



لا يسد المسام

عليك التأكد من أن الواقي الشمسي الذي تختارينه لن يسد المسام، نظراً لأن أصحاب البشرة الدهنية هم بالفعل أكثر عرضة لانسداد المسام.

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