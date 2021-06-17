برنامج عناية مركز للعنق وأعلى الصدر Neck & Décolleté Treatments

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - لا تقتصر إطلالة العروس على جمال فستان زفافها أو تسريحة شعرها وحتى مكياجها الخاص. بل، لا بد من إيلاء اهتمام خاص ببشرتها. لذا من الضروري وضع روتين للعناية بها، واختبار العلاجات الجمالية التي نقدّمها بين يديك لتتألّقي ببشرة تشعّ نضارة وإشراقاً في يومك المنشود.

إنّ تحضير البشرة قبل شهر تقريباً من موعد حفل الزفاف؛ يعتبر من أهم خطوات العناية ببشرة العروس؛ إذ تستغرق دورة تجديد خلايا البشرة 21 يوماً كحد أدنى. لذا، عليك البدء بخطوات العناية ببشرتك قبل تلك الفترة؛ للحصول على أفضل النتائج، ولعلّ أهمها:



تنظيف البشرة

يعدّ تنظيف البشرة، أولى خطوات العناية ببشرة العروس. لذلك، احرصي على تنظيف بشرتك يومياً باستخدام مزيل المكياج؛ إذ أنّ التنظيف الجيد يسمح بوصول الأوكسجين للبشرة ما يمدّها بالحياة والانتعاش الذي تحتاجه، فضلاً عن إزالة جميع الملوّثات التي تلحق الضرر بالبشرة. يليه تطبيق اللوشن لتحقيق توازن الحموضة بالبشرة. ثم، ترطيبها بكريمات خاصة للنهار وأخرى للمساء بما يتناسب وفق نوع بشرتك. مع الحرص على اختيار مستحضرات العناية بالبشرة ذات العلامة التجارية نفسها؛ لضمان النتيجة المرجوة.



ترطيب منطقتَي العنق وأعلى الصدر

ما نتجاهله أحياناً هو العناية ببشرة العنق وأعلى الصدر. لذا لا تغفلي عن دمج هاتين المنطقتين دائماً في جميع خطوات العناية ببشرتك، بما في ذلك تطبيق كريم خاص بمنطقة الرقبة وأعلى الصدر. كما واختاري هذا الكريم بتركيبة منشطّة تعمل على شدّ البشرة وحمايتها من العوامل البيئية الضارّة، وأيضاً تُساهم في تقوية أنسجة البشرة وتركها ناعمة ومرنة وذات مظهر شاب.

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التقشير

للتقشير فوائد جمالية عدّة، وأهمّها تنظيف البشرة بعمق وإزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة التي تسدّ المسامات، عدا عن التخلّص من التصبّغات اللونية وتفتيح لون البشرة. إستفيدي من فوائد التقشير وطبّقيه على جميع مناطق الجسم، وبخاصة الوجه والرقبة وأعلى الصدر، قبل أسبوع من زفافك، وانعمي ببشرة ناعمة كالحرير.



أمصال مرطبة للعنق وأعلى الصدر

لمكافحة علامات التقدّم في السن والحدّ من ظهور التجاعيد البارزة في منطقتَي العنق وأعلى الصدر جرّاء التعرّض لأشعة الشمس الضارّة، لا بدّ من تطبيق أمصال ذات خصائص مرطّبة غنية بفيتامين C، وحمض الهيالورونيك، والكولاجين، من أجل استعادة مرونة الجلد وتعزيز الرطوبة بالبشرة، ولمنحها مظهراً شبابياً ومشدوداً. إنّ هذه الأمصال تعتبر حلاً سريعاً وفعّالاً في إخفاء علامات التجاعيد بما فيها تلك الدقيقة.

وعادةً، تتطلّب بشرة العنق وأعلى الصدر كريمات خاصّة في معالجة الخطوط الرفيعة، تكون أكثر سلاسة مقارنةً بكريمات الوجه. وعند تطبيق هذه الكريمات، وزّعيها على الرقبة وأعلى الصدر، مرفقة بحركات تدليك تصاعدية ناعمة مرتين يومياً.

ولتجنّب خط العنق المطوي وترهّل الجلد، من الضروري ترطيب تلك المنطقة بعمق باستخدام أحماض الهيالورونيك ذات الأوزان الجزيئية المختلفة (وهي عبارة عن جزيئات كبيرة الحجم تعمل على سطح البشرة ولا تخترق حاجز الجلد). إنّ حمض الهيالورونيك مثالي لإخفاء التجاعيد الدقيقة في منطقتي العنق وأعلى الصدر، عدا عن منح الصفاء والنضارة الرائعة للبشرة. وهكذا تحصلين على بشرة ناعمة الملمس وممتلئة خالية من التجاعيد.

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أفضل مستحضرات العناية ببشرة العنق ومنطقة أعلى الصدر

كريم لتقليل التجاعيد الأفقية والرأسية للرقبة، وفي أعلى الصدر ويعالج ترهّل الجلد والبقع الداكنة المرتبطة بالعمر: إكسترا- فيرمينغ نيك أند ديكولتيه من كلارنس Extra-Firming Neck and Décolleté, Clarins. سيروم للوجه عالي التركيز لمكافحة علامات التجاعيد وتنعيم البشرة: لو ليفت سيروم من شانيل Le lift Sérum, Chanel. كريم مركّز لتنعيم التجاعيد في العنق وأعلى الصدر، يغذي بعمق البشرة ويمنحها ملمساً حريرياً: كونسنترايتد نيك كونتور تريتمنت من شيسيدو Concentrated Neck Contour Treatment, Shiseido. كريم لشدّ وتنعيم بشرة العنق: نيك كريم ذا أنريتشد فورمولا من سيسليه Neck Cream The Enriched Formula, Sisley.

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