4 أخطاء في الشعر قد تجعلك تبدين أكبر سناً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - يلعب شعرك دوراً مهماً جداً في مظهرك؛ لأنه يمتلك القدرة على زيادة حاصل جمالك، ولذلك سمي الشعر بتاج المرأة؛ ليبرز جمالها، لكن، هل تعلمين أن طريقة تصفيف شعرك في بعض الأحيان يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سناً؟

التقت الخليج 365 بخبيرة التجميل منى عباس؛ لتخبرنا عن بعض أخطاء الشعر التي يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سناً، ضعيها في اعتبارك وقومي بتصفيف شعرك وفقاً لذلك.

1. شعر مفرود

شعرك مفرود

هناك العديد من الفتيات اللواتي يقمن بتمليس شعرهن بشكل منتظم دون أن يدركن حقيقة أن هذا الشيء البسيط يمكن أن يجعلهن في الواقع يظهرن ككبار السن، الكثير من التمليس يمكن أن يفسد مظهرك بالكامل، لذا، يُقترح أن تضيفي بعض الحجم في الأعلى وتجعيد الشعر في النهايات.

2. عقدة عالية

عقدة عالية

قد تندهشين من معرفة ذلك، لكن العقدة العلوية يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سناً خاصةً الضيقة، لذا، فإن النصيحة هي جعل العقدة فضفاضة أو تجربة العقدة المضفرة.

3. فرق الشعر

فرق منتصف

يعد تغيير فرق شعرك من حين لآخر أمراً جيداً؛ لأنه يساعد في تجنب بقع الصلع، لكن، هل تعلمين أن فرق الوسط يمكن أن يجعلك تبدين عجوزة؟ ولهذا السبب، يُقترح أن تجربي الفرق الجانبي أو تجربة الفرق الجانبي العميق لتسريحات الشعر المفرود.

4. ذيل حصان أنيق

عندما يتعلق الأمر بذيل الحصان، تأكدي من أنه ليس ضيقاً جداً أو مرتفعاً؛ لأنه قد يجعلك تبدين كبيرة في السن، بدلاً من ذلك، اختاري تسريحة ذيل حصان فضفاضة للحصول على المظهر الأنيق المثالي، بالإضافة إلى ذلك، تجنبي فرق منتصف الشعر.