إطلالات كاجوال بالجينز للمرأة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - قبل أن تختار المرأة العصرية ما يناسبها، يجب قراءة جسمها بشكل دقيق؛ لمعرفة الأنسب لها، لا يكفي أن يكون الجينز مدهشاً حتى يلفت الانتباه، بل يجب أن تختار ما يليق بها.

إذا كانت نحيفة، عليها ارتداء سروال جينز ضيّق؛ لمنحها طلّة مشرقة وأنيقة، خاصة أن البنطلون الجينز عاد خلال هذا الموسم ليتصدّر منصات الأزياء العالمية، ويصبح ارتداؤه مع حذاء بكعب عالٍ لإطلالة أفضل، فيظهر الإطلالة بشكل عصري أنثوي.



أنيقة ورائعة

كريستيان ديور Christian Dior



للحصول على إطلالات نهارية وكاجوال، خاصة التي تتطلّب الكثير من الحركة، يمكن لكل سيدة ارتداء البنطلون الجينز الأزرق مع بلوزة بنفس اللون، واختيار إكسسوارات وحقيبة وحذاء بنفس اللون، مما يمنحها إطلالة أنيقة ورائعة، كما يمكنها أيضاً اعتماد إطلالة الجينز، بحيث ترتدي حذاء جينز مع بلوزة جينز، وإكسسوارات متنوّعة ومختلفة؛ لإطلالة مفعمة بالأناقة .

بربيري Burberry



لِمَ لا تعتمدين بنطلون سكيني جينز؛ للحصول على إطلالة كاجوال مرحة؟! كما يمكنكِ أن تنسّقيه مع بلوزة أنيقة بطبعة مرحة وجاكيت أنيق، خاصة إن كان البنطلون الجينز هو العنصر الأساسي في الإطلالة الكاجوال .

بالمان Balmain



لابد من التطلّع إلى أكثر من إطلالة بالبنطلون الجينز بأنواعه المختلفة، فهو يعتبر اليوم من أكثر قطع الموضة التي ترتديها الفتيات والسيدات كل يوم للظهور بإطلالة كاجوال ومريحة في كل أنحاء العالم، وفي كل موسم نرى بيوت الأزياء تطلق صيحات جديدة ومميّزة على منصات العروض، والظهور بأكثر من ستايل وشكل للبنطلون وعلى آخر موضة.

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الخيار الأفضل

سيلين Celine



يعتبر البنطلون الجينز من أهم القطع التي تحرص كل فتاة عصرية على اقتنائها، ومن هنا يمكن ارتداء بنطلون جينز من اللون الأزرق الفاتح بالتصميم الممزّق مع تيشرت فضفاض باللون الأبيض، وفوقه جاكيت قماش باللون الزيتي الفاتح، وعليه تصميمات يدوية ملونة بمنطقة الكتف، ومع هذه الإطلالة ارتدي حذاء رياضياً بسيطاً باللون الأبيض أيضاً.

آمي ألكساندر ماتيوسي Ami Alexandre Mattiussi



هذا ويمكن تنسيقه بعدة طرق، وفي كل مرة يمنحكِ مظهراً جديداً يناسب مختلف المناسبات، فلا يوجد أسهل من ارتداء البنطلون الجينز مع بلوزة أو قميص أو حتى توب، بل يمكنكِ إضافة قطع أخرى؛ كبليزر أنيق، كارديجان بلون جذاب. ولإكمال إطلالتكِ، يمكنكِ الاختيار بين مختلف الأحذية، سواء الكعب العالي أو المسطّح، أو حتى الحذاء الرياضي.

أول ذات شي لوفز All that she loves



يمكنكِ أن ترتدي البنطلون الجينز الغامق، فهو الخيار الأفضل بالنسبة للإطلالات النهارية والكاجوال، خاصة التي تتطلّب الكثير من الحركة والعملية، فنظراً إلى لونه الداكن قليلاً، فهذا البنطلون يُفضل ارتداؤه في النهار خلال الذهاب إلى العمل أو الذهاب إلى الجامعة، أما البنطلون الجينز ذو اللون الفاتح؛ فيمكنكِ أن تعتمديه في المشاوير مع الأصدقاء للتسوّق والسهرات أيضاً التي تحتاج إلى إطلالة سيمي كاجوال .

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