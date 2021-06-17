كيف تنسق جنيفر لوبيز أزياءها الرياضية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - حتى خلال ممارستها رياضتها الصباحية لا يمكن لجنيفر لوبيز أن تمر مرور الكرام فالزي الرياضي يكون مصحوباً بتسريحة مميزة ونظارات رائعة وغيرها من التفاصيل التي تحرص جاي لو على إضافتها إلى شكلها لتتألق. في كل المناسبات والدليل على ذلك كوب القهوة المرصع الذي تحمله بيدها في معظم اللقطات التي تظهر فيها وهي عائدة من ممارسة التمارين الصباحية.



إطلالات رياضية تألقت فيها جنيفر لوبيز



ترجّلت جاي لو من السيارة وهي تدخل الى النادي الرياضي مرتدية سترة رياضية مزدانة بالرسوم مع سروال رياضي وحذاء سنيكرز برتقالي من ماركة نايكي.

الصورة من موقع فوتوير نيوز الالكتروني



تابعي المزيد: كيف تختار ياسمين صبري تنانيرها؟







ظهرت جاي لو بلوك رياضي جريء يتمثل بسروال مطاطي مطبع مع بلوزة مزدانة بعبارات ضخمة وحذاء مميز مزدان بالأحرف من the kooples

الصورة من موقع فوتوير نيوز الالكتروني

تابعي المزيد: 7 نصائح من بيونسي للممتلئات

يبدو أن النجمة جاي لو من هاويات اللون الأبيض الذي تحرص على ارتدائه مراراً او مزجه مع لون آخر كما فعلت في هذا اللوك فارتدت السروال الرياضي الكحلي المزدان بالأبيض مع بلوزة بيضاء وانتعلت الحذاء الرياضي نفسه.

الصورة من موقع فوتوير نيوز الالكتروني

تابعي المزيد: إطلالتان مبهرتان لأصالة في أسبوع واحد

بدت جاي لو أصغر سناً في هذا الستايل الذي ظهرت فيه مع ابنها ماكس فارتدت سروالاً مطاطياً بلون الباستيل الزهري مع بلوزة قطنية من دون أكمام وانتعلت الحذاء الرياضي من ماركة Addidas.

الصورة من موقع فوتوير نيوز الالكتروني

تابعي المزيد: أجمل إطلالات النجمات بالفساتين المُطبّعة