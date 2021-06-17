بترجع الحق لصحابه.. كاميرا الموبايل شاهد عيان يوثق حوادث «التحرش والعنف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الشهور القليلة الماضية، تداول عدد كبير من حوادث التحرش في الأماكن العامة، أصبح بعضها حديث الشارع المصري لتتحول إلى قضايا رأي عام، كاميرا الهاتف المحمول لعبت دور البطولة فى أغلب تلك الوقائع، باعتبارها وسيلة أو سلاح يتم استخدامه لاستعادة الحقوق، حيث تمكنت الفتايات المعتدى عليهن من خلال «كاميرا الموبايل» توثيق لحظات تعرضهن للعنف أوالتحرش التي يتعرضن لها.

وفى الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر خلاله جزار بمنطقة السلام في القاهرة، وهو يعتدى بالضرب على سيدة، بسبب خلاف على دفع إيجار المحل، لتسود حالة من الغضب والاستنكار بين رواد «السوشيال ميديا» بسبب ما احتوى عليه وبخاصة مع انتشاره على نطاق واسع ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبع الواقعة وبيان صحتها وإلقاء القبض علي المتهم«بطل الواقعة»، وعرضه على النيابة العامة واحتجازه لحين الانتهاء من التحريات.

طفلة من أبناء أحد سكان العقار الذى شهد الواقعة قادتها الصدفة أن تتواجد بالقرب من واقعة التعدى، حيث تمكنت من تصوير الفيديو، ونشره وعلى الفور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من حوادث العنف والتحرش التي تم توثيقها بكاميرات الهاتف المحمول من جانب فتيات بنحو:

حوادث عنف وتحرش تم توثيقها بكاميرات الموبايل

واقعة تحرش قطار الصعيد

ففى الأيام القليلة الماضية تصدرت واقعة التحرش بطفل داخل عربة أحد قطارات الصعيد «تريند»، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصوير أحد المسافرين داخل القطار لواقعة المتحرش المشينه بكاميرا الموبايل، وبسبب توثيقه للواقعه ونشرها على السوشيال ميديا، تم إلقاء القبض على المتحرش، الذي ينتظر حاليا عقوبته القانونية.

متحرش المترو

أثارت تلك الواقعة الكثير من الجدل بعد نشر فيديو للمتحرش في المترو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر أحد الشباب فيديو قامت بتصويره خطيبته من داخل أحد عربات المترو لشخص يقوم بفعل فاضح أمامها بغرض التحرش بها، إذ أنه اختص المكان الذي كان أماها ليجلس به مستغلا قلة عدد الركاب داخل العربة.

واقعة تحرش الأتوبيس

بينما شهدت محافظة الجيزة واقعة تحرش تم توثيقها أيضا بكاميرا الموبايل في إحد أتوبيسات النقل العام، عندما نشرت فتاة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص تحرش بها من خلال فعل فاضح، وبعد نشر الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، ما عرض المتحرش للمسألة القانونية.