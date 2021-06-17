بعد خطفها الأنظار في زفاف ابنها.. معلومات عن طليقة مصطفى قمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت طليقة الفنان مصطفى قمر، وأم ولديه إياد وتيام، الأنظار بتألقها في حفل زفاف نجلها الأكبر «إياد»، والذي أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

إطلالة طليقة مصطفى قمر

وخلال الحفل، ظهرت السيدة غادة عيسى مرتدية فستان لامع أبيض «أوف شولدر» يشبه فستان العرائس، مع ماكياج «ميكب آب» يتناسب مع لون بشرتها، وشعر انسيابي.

معلومات عن طليقة مصطفى قمر

- تدعى غادة عيسى.

- كانت تربطها صداقة بطليقها مصطفى قمر خلال فترة الدراسة الجامعية حتى عام 1993.

- بعد انتهاء فترة الدراسة، تزوجا وأنجبا ولدين هما إياد وتيام.

- انفصلا في عام 2015، بعد مرور أكثر من 20 عاما على زواجهما، ليتزوج الفنان سرا فيما بعد من زوجته الحالية السيدة غادة رزق.

- تربطها علاقة صداقة قوية ومقربة مع ابنها الأصغر «تيام»، حيث أن الأخير دائم الحرص على نشر صورهما سويا وتوجيه الرسائل الرومانسية لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حماقى يهدى العروسين «يانسيم حبيبي نسم»

وحضر الفنان محمد حماقي، حفل الزفاف بكامل فرقته، حيث قدم مجموعة من أغنياته منها: «نفسي أبقي جنبه، وقدام الناس، ومابلاش، وأحلى حاجة فيكي، وليه بيلموني ليه، ومن البداية، ويا ستار، وكان وكان، وواحدة واحدة»، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «يانسيم حبيبي نسم»، التي أهداها للعروسين.

مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وفي أول أيام يونيو الجاري، احتفل الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعيد ميلاد زوجته غادة عيسى، على طريقته الخاصة، من خلال مشاركة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تجمعهما وابنتهما جودي.

وبعبارات رومانسية من الغزل، هنأ مصطفى قمر زوجته بعيد ميلادها، قائلًا: «عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الجميلة معك أحب كل شيء أنت تجعلين كل شيء جميلا أنت هدية ربي الحمد لله».