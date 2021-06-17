لحظة اعتداء «جزار السلام» على سيدة داخل منزلها.. ورودو فعل غاضبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا تتعدى مدته 60 ثانية، كشف عن اعتداء وحشى تعرضت له السيدة «نجلاء. م» 43 عام على يد رجل يرتدي عباءة بيضاء «جزار السلم»، فيما تمكنت طفلة من تصوير المقطع العنيف، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للحصول على حق السيدة، والذي تسبب في حدوث موجة من الغضب على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين بضروة القبض على جزار السلم، ومحاسبته فورا، لأنه تسبب في ضرب تلك السيدة.

«بعد إذن المسئولين أنا عاوز حق الست اللي كل شوية تتضرب من جزار النهضة الشهير بالشيخ مصطفى.. هو ملتحي والناس خايفة منه وبيقول أنا مبخفش من حد والست خايفة تعمل محضر وجوزها مريض عامل قلب مفتوح وعندها أولاد.. شوفوا الفيديو واحكموا.. المكان النهضة أطلس» تلك الكلمات هى التعليق المرفق بمقطع الفيديو الذي تسبب في حالة من الغضب الشديد بين رواد «السوشيال ميديا».

غضب شديد على جزار السلام

ويوثق الفيديو اعتداء المتهم «جزار»، على السيدة التى يمتلك زوجها محل الجزارة المؤجر له في العقار، حيث طالبت معظم التعليقات على الفيديو بإنقاذ السيدة ومعاقبة المعتدي، وكانت ردود الفعل غاضبة للغاية تطالب المسؤولين بالتدخل، ويهاجمون جراز السلام، وكان من بينها: «ربنا يشل إيده منه لله.. إيه الافترى دا.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وقال آخر، «الله ينتقم منه.. طب فين جوزها؟»، و«شيخ إيه دا مكسل يروح يحلق أصلا»، و«حد يبلغ يا جماعة مستنين إيه.. الله يلعنك».

القبض على جزار السلم

ومع تداول مقطع الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، حيث تبين أن الخلاف على إيجار المحل الذي استأجره الجانى من الضحية.

وكانت المجني عليها حررت فى وقت سابق، محضر تعدى بالضرب ضد المتهم في قسم شرطة النهضة، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة تعدى جديدة من المتهم على المجني عليها.

اعتراف المتهم جزار السلم بالواقعة

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات سابقة بينه والمجني عليها بسبب إيجار محل ملك زوجها، لتقرر النيابة العامة حجز المتهم «جزار السلام» على ذمة التحريات على أن يعرض على النيابة مجددا.