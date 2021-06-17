«بنعمته تتم الصالحات».. المنشد الشاب محمود فضل يعلن عقد قرانه (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بنشره صورة للتوقيع على عقد زواجه، أعلن المنشد الديني، محمود فضل عن عقد قرانه، ليتلقى عبارات التهنئة، وسط تفاعل كبير من متابعيه ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر فضل صورة من عقد القران عبر حسابه على «فيس بوك» دون عليها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».

بدأ المنشد الدينى، محمود فضل، عالم الابتهالات والإنشاد الديني إلى جانب دراسته بالجامعة منذ عامين حيث استطاع تحقيق نجاح كبير، كما نشر عدد من مقاطع الفيديو التى يقدم خلالها تقليد لأصوات كبار قراء القرآن الكريم.

تلقى المنشد الديني، محمود فضل العديد من رسائل التهنئة من محبيه وجمهوره من بينها: «اقسم بالله عيونى دمعت من الفرحة مش بحب افرح لوحدى اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك بارك اللهم لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، مبارك لكما»، و«مبارك لحضرتك ربنا يرزقكم السعادة الدائمة والأولاد الصالحه ربنا يجمعكم على خير ان شاء الله».

وبدأ المنشد والمبتهل الديني محمود فضل، مسيرته في عام 2019 بتقليد كبار قراء القرآن الكريم وهو ما أثار إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحاليا لديه نحو 300 ألف متابع عبر حسابه على موقع «فيس بوك».«الحمد لله اتفك كربي».. أول رد فعل من بسنت شوقي بعد زفافها «صور»

وعرف عن المنشد الشاب حبه لعدد كبير من قراء القرآن الكريم واتقانه الانشاد والابتهالات الدينية ومراعاته للفروق فى الرتم، فيما لاقى تشجيعا كبيرا لأدائه وصوته من أهله وأصدقائه المقربين الذين شجعوه كثيرًا على الإنشاد الديني.

وراجت فيديوهات المنشد محمود فضل، على صفحات السوشيال ميديا منذ بداية ظهوره، وتقليد أصوات القراء الكبار فى مصر ومنهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الحصري ونصر الدين طوبار، والشيخ على الملا، بالإضافة إلى عدد كبير من مؤذني الحرم.