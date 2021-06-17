بعد دفاعه عن والدته بسبب مشهد «قبلة عادل إمام».. من هو الفنان عمر خورشيد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هى الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني.. فيلم حنفى الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللى أنا عليه دلوقتي»، بهذه الكلمات استنكرالممثل الشاب عمر خورشيد، الانتقادات الموجهة لوالدته الفنانة علا رامي، بسبب مشهد القبلة مع الزعيم عادل إمام في فيلم «حنفي الأبهة»، ليتصدر خلال الساعات القليلة الماضية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل خورشيد دفاعه عن والدته قائلا: «مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقدمى لهم فن أفضل وأعظم دايمًا».

وبعد نشر «خورشيد»، لذلك المنشور «دعما لوالدته»، والذى تم تداوله من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بعلاقته القوية بوالدته، ودفاعه الشيديد عنها وفخره بها، نرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنان عمر خورشيد وفق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنحو:

من هو عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي

- عمر خورشيد هو ابن الفنانة الكبيرة علا رامي، ولد عام 1984، يبلغ من العمر 37 عام.

- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

- شارك في عدد من الأعمال الدرامية والتي من بينها «أشرار طيبين.. الحب أقوى».

- شارك في العمل السينيمائي الأقوى له بفيلم «ما تيجي نرقص»، والذي جسد فيه دور ابن الفنانة يسرا.

- شارك في بطولة الفيلم السينمائي «ركلام»، أمام الفنانة غادة عبد الرازق.

- متزوج من فتاة تدعى ياسمين جيلاني.

وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر مشهد دفاعه عن والدته الفنانة علا رامي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر حبه الشديد لها.