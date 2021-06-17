ماسك لتفتيح البشرة الدهنية.. بمكونات من البيت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حال كنتى من صاحبات البشرة الدهنية، فلا يمكنك وضع الحليب على وجهك للحصول على لون بشرة أفتح، حيث تغلق البشرة الدهنية الأبواب أمام العديد من العلاجات المنزلية التي كان من الممكن أن تستخدميها لولا أن بشرتك دهنية، وهناك ماسكات لتفتيح البشرة الدهنية، من المكونات الطبيعية التي يُعرف عنها أنها تساعد في تحسين البشرة دون إضافة الزيت إلى الوجه، كما أن هناك العديد من الماسكات لتفتيح البشرة الدهنية المصنوعة منزليًا والتي من وظائفها تبييض وتفتيح البشرة، وفيما يلي أفضل العلاجات المنزلية لتبييض البشرة الدهنية.

ماسك لتفتيح البشرة الدهنية

ماسك الحليب والمانجو لتفتيح البشرة الدهنية

هل تحب أكل المانجو خلال الصيف؟ ضعي لب المانجو الغني بفيتامين «ك» وفيتامين «هـ» والمعادن التي تغذي سطح بشرتك الدهنية وتساعد في التخلص من الزيوت الزائدة، وتفتح البشرة، وامزجيه مع الحليب.

الطريقة

استخدمي المانجو وضيفى بعض الحليب لمزيج غني جيد، ضعيه مرتين في اليوم للحصول على نتائج فعالة.

سيساعد ذلك في تنظيف وجهك من الشوائب التي يتم التقاطها من ملوثات البيئة.

ماسك ملح البحر لتفتيح البشرة الدهنية

طريقة رائعة لعلاج بشرتك الدهنية، وتفتيحها هي التطبيق المنتظم لماسك ملح البحر، وهي عبارة عن مزيج ملح البحر مع بعض الماء الفاتر.

دلكي وجهك بانتظام بهذا المزيج المذهل لملح البحر فهو مصدر للمعادن الطبيعية والعناصر الغذائية التي تحتوي على كمية جيدة من الصوديوم الذي يعتبر علاجًا رائعًا للبشرة الدهنية.

يمكنك وضع هذا المزيج وشطفه باستخدام الماء الدافئ.

سيساعد ذلك في إزالة الدهون الزائدة على بشرتك ويساعد في الكشف عن الطبقات النضرة للبشرة الفاتحة تحتها.

مكونات ماسك الطمي الطبيعي لتفتيح البشرة الدهنية

بندق

ملعقة كبيرة طمي طبيعي.

ليمون.

عسل.

الطريقة

اصنعي ماسك لتفتيح البشرة الدهنية يتكون من ملعقة كبيرة من الندق المطحون، ملعقة كبيرة من طين الوجه، امزجيها في عجينة سميكة متسقة.

تضاف بضع قطرات من الليمون والعسل لجعلها عطرية.

يعتبر هذا الماسك لتفتيح البشرة الدهنية، بمثابة غذاءً جيدًا لوجهك، ما عليك سوى تدليك وجهك به والتأكد من أن البشرة الدهنية ستتحول إلى بشرة ناعمة بلون موحد.

يعتبر قناع الطين للوجه طريقة رائعة لإصلاح نسيج الجلد والمساعدة في تحسين محتوى الزيت أيضًا، ويفتح البشرة.