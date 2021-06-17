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الامارات | الشرطة العراقية تنقذ فتاة حاول والدها بيعها

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تنقذ فتاة حاول والدها بيعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، أنها منعت بيع فتاة من قبل والدها إلى أشخاص في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، حسب "روسيا اليوم" أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها إلى أشخاص في إقليم كردستان".

وأضافت: "تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إيداعها في دار المشردات، وإصدار أمر بالتحقيق مع والدها للوقوف على ملابسات القضية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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