الامارات | فيديو مخيف يوثق لحظة حادث "تلفريك" إيطاليا القاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مخيف يوثق لحظة حادث "تلفريك" إيطاليا القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إيطالية فيديو قصير ومخيف يوثق، لحظة وقوع حادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر، يوم 23 مايو الماضي.

وفي مقطع الفيديو ظهر كيف اقتربت المقصورة مع الركاب من المحطة، لكنها توقفت (في تلك اللحظة انقطع أحد الكابلات)، وانطلقت فجأة وبشدة في الاتجاه المعاكس وانهارت وسقطت. وأسفر حادث تحطم مقصورة التلفريك عن سقوط 13 قتيلا فيما أصيب شخصان بجروح خطرة جدا.

ويربط التلفريك السياحي في رحلة تستغرق 20 دقيقة قرية ستريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفاع 1500 متر مع منظر رائع مطل على بحيرة مادجوري وجبال الألب. وأغلق التلفريك بين العامين 2014 و2016 للصيانة.

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