كورونا اليوم: الكشف عن أعراض جديدة للفيروس.. وتحذيرات من خطورة متحور "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة



نتطلع جميعا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

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تسجيل 19 سلالة من كورونا في ولاية ساو باولو البرازيلية

أفاد مركز بوتانتان البرازيلي للأبحاث، بتسجيل 19 سلالة على الأقل من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ولاية ساو باولو جنوب البرازيل.

وأوضح مركز بوتانتان، في بيان: "تدور في ولاية ساو باولو 19 نسخة من فيروس كورونا على الأقل، وتعتبر نسخة P.1 (الأمازونية) الأكثر انتشارا حيث تم رصدها في 89.9% من الحالات"، وفق موقع "روسيا اليوم".

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

قال علماء في كلية كينجز لندن أنهم توصلوا إلى أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تغيرت لظهور سلالات جديدة.

وأوضح العلماء أن الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا تشمل سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع النصفي والتقيؤ وآلام البطن والغثيان وآلام المفاصل وفقدان السمع، وفق صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

تحذيرات من خطورة متحور كورونا "دلتا" في الولايات المتحدة

حذر خبراء أميركيون من أن الأشخاص غير الملقحين يمكن أن يرفعوا من نسبة انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "دلتا".

ونقلت شبكة سي أن أن الأميركية أن "دلتا" بات يشكل نسبة 10 في المئة من حالات الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، وتزداد المخاوف من أن "دلتا"، الذي ظهر لأول مرة في الهند، قد يصبح قريبا السلالة المهيمنة في البلاد بعد "ألفا" الذي رصد للمرة الأولى في إنجلترا.