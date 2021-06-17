أعراض يجب البحث عنها لـ"دلتا كوفيد".. فقدان الشم ليس منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تستمر حالات فيروس دلتا كوفيد التي ظهرت لأول مرة بالهند في الارتفاع ؛ ويعد الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف حاليا الأعراض الأكثر شيوعا ذات الصلة بعدوى كوفيد-19، لكن هناك أعراض جديدة ومختلفة نظرًا لتحور فيروس كورونا.

وبحسب موقع express يقول البروفيسور تيم سبيكتور، المشرف على دراسة "زو" المعنية بأعراض الإصابة بكوفيد، إن هذه العلامات "الكلاسيكية" للعدوى أقل شيوعًا، وأنه منذ بداية شهر مايو، كان يتم البحث في أهم الأعراض وهي كانت مختلفة عما كانت عليه.

نظرًا لأن متغير دلتا يمثل 90 في المائة من حالات كورونا في المملكة المتحدة، فإن فقدان الشم لم يعد في قائمة العشرة الأوائل من الأعراض المبلغ عنها، وبدلاً من ذلك، أصبح التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف أكثر شيوعًا الآن - ويصادف أن تكون علامات على حمى القش أيضًا، والتي تشمل أعراضها ما يلي:

-العطس والسعال

-سيلان أو انسداد في الأنف

-حكة أو احمرار أو دموع في العين

-حكة في الحلق والفم والأنف والأذنين

-فقدان حاسة الشم

-ألم حول المعابد والجبهة

-صداع الراس

-ألم الأذن

-الشعور بالتعب.

ويقول سبيكتور إن هذا البديل يعمل بشكل مختلف قليلاً، مقارنًا الأعراض الأكثر شيوعًا بـ "الزكام الموسمي"، مما قد يجعل الناس يتجاهلونها تمامًا، ومرجحًا أن يعاني الأشخاص الأصغر سنًا من "أعراض أكثر اعتدالًا"، والتي قد "تشعر وكأنها نزلة برد سيئة أو شعور غريب".

إذا كنت تشعر بقليل من الحرارة، أو قليلاً، فإن البروفيسور سبيكتور يحثك على إجراء اختبار، إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد، فإن هيئة الخدمات الصحية تنصحك بالعزل الذاتي وإجراء اختبار PCR أكثر دقة يتم إرساله إلى المختبر.

وجدت دراسة التي جمعتها إمبريال كوليدج لندن - أعراضًا إضافية مرتبطة بـ Covid ، مثل:

-قشعريرة

-فقدان الشهية

-آلام العضلات.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لديها مجموعة واسعة من أعراض Covid التي يجب أن تكون على دراية بها، فتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لـ Covid ما يلي:

-ضيق في التنفس

-صعوبة في التنفس

-إعياء

-غثيان

التقيؤ

-إسهال.