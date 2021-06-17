تعاني من التهاب المفاصل؟.. تناول هذه الأطعمة للمساعدة في تقليل الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ربطت العديد من الدراسات قوة النظام الغذائي في المساعدة على تقليل الأعراض المؤلمة التي يسببها التهاب المفاصل.

في الواقع، بإضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن تلاحظ انخفاضًا في الالتهاب وتعزيزًا لوظيفة المفاصل في فترة تزيد قليلاً عن بضعة أشهر، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وقالت أخصائية التغذية نانسي كلارك: "تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يساعد المفاصل، "نريد أن نتجه نحو أطعمة طبيعية ، وأقل معالجة، مع تجنب الأطعمة المقلية والمعالجة، والدهون غير المشبعة، واللحوم المتفحمة، التي تزيد الالتهاب".

وتضيف نانسي: "ثبت أن الأطعمة مثل الكرز والفلفل الأحمر والسلمون المعلب ودقيق الشوفان والكركم تساعد في علاج المفاصل".

فواكه وخضراوات

الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة، تعمل هذه المواد الكيميائية كنظام دفاع طبيعي للجسم وتساعد على تحييد الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة.

أظهرت الأبحاث أن الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل والحفاظ على صحة المفاصل.

المكسرات والبذور

قالت مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية إن المكسرات والبذور تأتي في عبوات صغيرة ولكنها يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

وتابعت: "تعد العديد من المكسرات والبذور مصدرًا جيدًا للدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، والتي تخفض نسبة الكوليسترول وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي يمكن أن تكون أعلى لدى الأشخاص المصابين بأنواع معينة من التهاب المفاصل".

الأسماك الزيتية

يسمى حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) بالأحماض الدهنية البحرية لأنها تأتي من الأسماك.

ينصح الخبراء بشدة باتباع نظام غذائي غني بالأسماك الزيتية نظرًا لقدرتها على المساعدة في منع الالتهاب في الجسم.

تتداخل أوميجا 3 مع الخلايا المناعية التي تسمى الكريات البيض والإنزيمات المعروفة باسم السيتوكينات، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة الالتهابية للجسم.

قالت كيم لارسون، خبيرة التغذية في أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن أحماض أوميجا 3 الدهنية البحرية تقضي على الالتهاب في مهدها قبل أن تشتعل.

وأضافت: "إنها تساعد حقًا في الحد من الالتهاب في الجسم على المستوى الخلوي".

الكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم عنصر أساسي لبناء عظام قوية وحمايتها، مما يجعله مادة مهمة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

ينصح الخبراء بتضمين ثلاث حصص على الأقل من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم في يومك، بهدف الحصول على أصناف قليلة الدسم لتقليل تناولك للدهون المشبعة.

يمكن العثور على الكالسيوم في منتجات الألبان مثل الحليب قليل الدسم واللبن والجبن والخضروات ذات الأوراق الخضراء ومنتجات الصويا مع الكالسيوم المضاف واللوز وبعض الأسماك (مثل السردين).

يعمل الكالسيوم وفيتامين د معًا لحماية العظام.

يساعد الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ عليها، بينما يساعد فيتامين "د" جسمك على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال.