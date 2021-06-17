بفستان عروسة.. إطلالة طليقة مصطفى قمر تخطف الأنظار في زفاف نجلهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وبحضور نخبة من نجوم الفن والمشاهير، منهم محمد حماقي، وإيهاب توفيق، والنجم هاني سلامة، والفنانة بشرى، وغيرهم، احتفل الفنان مصطفى قمر، بزفاف نجله إياد على عروسه سارة.

إطلالة زوجة مصطفى قمر

لتلفت غادة عيسى طليفة مصطفى قمر وأم «إياد» الأنظار إليها، خلال الحفل، بسبب إطلالتها المميزة، حيث ظهرت بفستان لامع أبيض «أوف شولدر» يشبه فستان العرائس، مع ماكياج «ميكب آب» يتناسب مع لون بشرتها، وشعر انسيابي.

حماقى يهدى العروسين «يانسيم حبيبي نسم»

وحضر الفنان محمد حماقي، حفل الزفاف بكامل فرقته، حيث قدم مجموعة من أغنياته منها: «نفسي أبقي جنبه، وقدام الناس، ومابلاش، وأحلى حاجة فيكي، وليه بيلموني ليه، ومن البداية، ويا ستار، وكان وكان، وواحدة واحدة»، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «يانسيم حبيبي نسم»، التي أهداها للعروسين.

مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وفي أول أيام يونيو الجاري، احتفل الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعيد ميلاد زوجته غادة عيسى، على طريقته الخاصة، من خلال مشاركة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تجمعهما وابنتهما جودي.

وبعبارات رومانسية من الغزل، هنأ مصطفى قمر زوجته بعيد ميلادها، قائلًا: «عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الجميلة معك أحب كل شيء أنت تجعلين كل شيء جميلا أنت هدية ربي الحمد لله».

مسلسل فارس بلا جواز

وكان الفنان مصطفى قمر، قدم فى موسم الدراما الرمضانية لعام 2021، مسلسل «فارس بلا جواز»، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ابنه الممثل الشاب تيام مصطفى قمر.

مسلسل «فارس بلا جواز»، من إنتاج شركة تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس وطارق الإبياري، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.