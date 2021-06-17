الامارات | شاهد سيارته المرصعة بالذهب .. حمو بيكا: "عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة نشرها المطرب الشعبي المصري حمو بيكا وهو يقف متكئا على سيارته المرصعة بالذهب عيار 24 وكتب عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، كما نشر موقع "رادار" : "عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24".

محمد يوسف

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