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الامارات | شاهد سيارته المرصعة بالذهب .. حمو بيكا: "عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة نشرها المطرب الشعبي المصري حمو بيكا وهو يقف متكئا على سيارته المرصعة بالذهب عيار 24 وكتب عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي، كما نشر موقع "رادار" : "عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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