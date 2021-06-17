البلوجر بسمة بشاي.. لحظات من الانهيار قبل ضبط متحرش المطار (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط حالة من الانهيار والبكاء، ظهرت البلوجر بسمة بشاي لأول مرة و«بدون تخطيط»، فى مقطع فيديو وصفته بـ«أسوأ فيديو في حياتها»، بسبب الظروف التي صورته خلالها، فقد كانت بمطار القاهرة عائدة من لبنان، لتتعرض البلوجر بسمة بشاي لواقعة تحرش، قررت أن تستعين بقوة السوشيال ميديا فيها للحصول على حقها ونشر القضية للقبض على متحرش المطار، الذي أمرت النيابة في النهاية بالقبض عليه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البلوجر بسمة بشاي القصة الكاملة لتعرضها للتحرش

روت البلوجر بسمة بشاي تفاصيل الواقعة في مطار القاهرة، لدى عودتها من لبنان إلى مصر، حيث كانت تقف في طابور طويل لاستلام الحقائب، حينما لاحظ أصدقائها ظهور متحرش يصورها من الخلف، فنشبت مشاجرة عنيفة بينهما، وحاول الرجل الهرب، إلا أن البلوجر بسمة بشاي وأصدقائها تمكنوا من القبض عليه ووضعه في غرفة أمن بالمطار.

حينها قررت البلوجر بسمة بشاي، أن تظهر في فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتروي تفاصيل ما حدث، واشتكت من أن أفراد الأمن كانوا جميعا يشاهدون الواقعة، لكن سرعان ما تدخل رجال الشرطة، وبدأوا التحقيق مع المتحرش، خاصة بعد ثبوت تصويره لعدد كبير من الفتيات من الخلف بمطار القاهرة.

وبعدها صورت البلوجر بسمة بشاي، مقطع فيديو آخر شكرت خلاله رجال الشرطة، على تعاونهم في سرعة القبض على متحرش مطار القاهرة، موضحة أنها بصدد الحضور صباح اليوم التالي لمتابعة التحقيقات التى تتم بحق المتحرش لأنها قدمت بلغا ضده.

وعقب التحقيقات مع متحرش المطار، والبلوجر بسمة بشاي، أمرت النيابة بحبس المتحرش 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تبين أنه موظف في ميناء القاهرة الجوي، تحرش بفتاة خلال إنهائها أوراق خروجها من المطار.

واستمعت جهات التحقيق إلى المتهم بالتحرش والذي نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه، قائلا: «إنه كان يصور الطابور الذي يقف فيه الركاب ولم يقصد تصوير المجني عليها».