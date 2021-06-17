طرق علاج الضغط العالي بالمشروبات.. بينها الرمان والطماطم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى عدد كبير من المواطنين من مرض ارتفاع ضغط الدم «الضغط العالي»، وبخاصة مع التقدم في العمر، باعتباره أحد الأمراض المزمنة، وعلى الرغم من أن الأدوية هي العلاج الرئيسي الذي يصفه الطبيب للعلاج فإن هناك عدة علاجات طبيعية لـ الضغط العالي، سواء من «مأكولات أو مشروبات»، وفيما يلي طرق علاج الضفط العالي بالمشروبات الطبيعية أو الأكلات الموجودة في كل منزل، والتى من مكوناتها الفواكه أو الخضروات، ويستعرضها التقرير التالي بحسب دراسات علمية لوموقع «ويب مد»، الطبي المتخصص.

طرق علاج الضغط العالي بالمشروبات

عصير الدوم

شرب الدوم لمرضى الضغط يساعد في انخفاض الضغط المرتفع.

العدس

يساعد العدس على خفض الضغط المرتفع فهو مصدر رائع للبوتاسيوم.

عصير الرمان

يوفر عصير الرمان توليفة رائعة من المغذيات التي تساعد على خفض الضغط المرتفع.

عصير الطماطم

شرب كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا قد يعزز صحة القلب، كما أن عصير الطماطم يحسن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لتجنب الصوديوم غير الضروري، والذي يمكن أن يكون له تأثير معاكس على ضغط الدم، تأكد من شراء عصير الطماطم غير المملح.

تناول حليب خالي الدسم

تناول كوب من الحليب خالي الدسم يوميا، يخفض ارتفاع ضغط الدم، بمقدار يتراوح بين 3 و5%.

الشاي

أفاد الباحثون بأن تناول كلا النوعين من الشاي الأحمر والأخضر، على المدى الطويل يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. ومع ذلك، كان انخفاض ضغط الدم أكثر فاعلية بالنسبة للشاي الأخضر.

مشروبات ممنوعة لأصحاب الضغط المرتفع

وإذا كنت تعاني من ارتفاع مستمر في الضغط، فهناك بعض المشروبات الممنوعة لأصحاب الضغط المرتفع، وهي كالتالي.

القهوة

يجب الابتعاد عن مشروب القهوة، والذي يتسبب في رفع ضغط الدم بنسبة كبيرة.

الحليب كامل الدسم

الحليب كامل الدسم من المشروبات الغنية بالدهون، لذلك يزيد من رفع ضغ الدم، وينصح بتناول الحليب الخالي منه.